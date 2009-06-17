به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کاظمی مدیر سینماتک سپیده ضمن اعلام این خبر گفت: برنامه‌های این دوره سینماتک سپیده با روی پرده رفتن فیلم "دانشکده‌های من" در ساعت 18 یکشنبه 31 خردادماه پایان می‌یابد. این فیلم بر مبنای رمانی به همین نام از ماکسیم گورکی ساخته شده و زندگینامه این نویسنده مشهور روسی است.

برنامه تیرماه سینماتک سپیده از هفتم تیرماه آغاز می‌شود و در آن فیلم‌های "دوئل" استیون اسپیلبرگ محصول 1971، "گروهبان راتلج" جان فورد محصول 1960، "تا وقتی بادبان‌ها را برافرازید" اثر رابرت وایز محصول 1957 و "چاپایف" ساخته برادران راسیلی‌یف محصول 1934 به نمایش درخواهد آمد.

علاقمندان برای حضور در این برنامه می‌توانند به سالن شماره 2 سینما سپیده در تقاطع خیابان‌های وصال شیرازی و انقلاب مراجعه کنند.