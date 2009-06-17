تساوی ناامید کننده تیم ملی ایران در سئول / شانس صعود مستقیم از بین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی برابر تیم ملی کره جنوبی از ساعت 15:30 دقیقه امروز به وقت تهران در ورزشگاه جام جهانی سئول به قضاوت میشی مورا ژاپنی آغاز شد که دو تیم در پایان به تساوی یک بر یک دست یافتند.

تیم ملی فوتبال کشورمان که با پیروزی در این دیدار می توانست شانس زیادی برای صعود به جام جهانی داشته باشد در نیمه اول چند موقعیت گلزنی داشت اما نتوانست از آن به خوبی استفاده کند.

در شروع نیمه دوم تیم کشورمان بر میزان حملات خود افزود و موفق شد در دقیقه 51 توسط مسعود شجاعی به گل برتری دست پیدا کند. پس از این گل کره ایها برمیزان حملاتشان افزودند و پس از آنکه چند موقعیت گلزنی را از دست دادند بالاخره در دقیقه 81 پارک جی سونگ دروازه سیدمهدی رحمتی را باز کرد تا ایران پیروزی را با تساوی عوض کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان با این تساوی شانس صعود مستقیم به جام جهانی را از دست داد و برای شانس رسیدن به مرحله پلی آف باید منتظر نتیجه دیدار امشب تیم های فوتبال عربستان و کره شمالی باشد که ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران در ریاض برگزار می شود.