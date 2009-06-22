نفوذ اقتصادی اسرائیل در منطقه

خبرگزاری مهر – گروه بین الملل: نفوذ اقتصادی اسراییل در منطقه دارای کارکردهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، امنیتی و استراتژیک برای این رژیم است. رونق اقتصادی، مشروعیت بخشی، نفوذ سیاسی و اعمال فشار را می توان از اهداف نفوذ اقتصادی رژیم اسراییل در منطقه به شمار آورد.

رژیم اسراییل با بهره گیری از تمام شیوه های نفوذ اقتصادی در منطقه و بهره گیری از امکانات و تواناییهای خود بر اساس شرایط خاص آن کشور یا منطقه، از یکطرف تلاش می کند تا با بهبود و رونق اقتصادی مورد رضایت خود از طریق سرمایه گذاری در کشورهای هدف به ویژه در آسیای مرکز و قفقاز، ترکیه، کشورهای عربی و شاخ آفریقا اهمیت استراتژیک خود را در چارچوب این سیاست در کشورهای منطقه گسترش دهد و از سوی دیگر بتواند علاوه بر کسب مشروعیت بیشتر در عرصه جهانی، مانع نفوذ کشورهایی که بر خلاف مصالح ملی این رژیم عمل می کند از جمله جمهوری اسلامی ایران گردد و از این طریق بتواند با فشارهای سیاسی و اقتصادی وارد شده بر کشورهای مذکور، روند دستیابی به اهداف خود را تسهیل و تسریع کند.

تا قبل از جنگ سرد، رژیم صهیونیستی به موفقیتهای قابل توجهی در منطقه دست یابد. پس از تحولات جنگ سرد و به ویژه پس از جنگ خلیج فارس، قدرت نفوذ اسراییل در منطقه به میزان چشمگیری افزایش یافت.

علاوه بر این سیاستمداران اسراییلی با در پیش گرفتن عملگرایی مصلحت اندیشانه در چارچوب نظریاتی همچون تز خاورمیانه جدید شیمون پرز، اولویت نخست خویش را نفوذ اقتصادی در منطقه قرار دادند. این امر در جهت تحقق تدریجی سیاست استراتژیک اسراییل که خروج از انزوای سیاسی در منطقه است ارزیابی می شود.

کتاب در دو بخش اصلی و مدخلهای گوناگون سامان یافته است. بخش اول کتاب به تعاملات اقتصادی اسراییل در منطقه می‌پردازد و در بخش دوم نفوذ لابی اسراییل در جهان مورد بررسی قرار گرفته است.