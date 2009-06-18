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۲۸ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۰۶

برای فتح یکی از قلل هیمالیا ؛

تیم کوهنوردی سراب عازم پاکستان شد

تیم کوهنوردی سراب عازم پاکستان شد

تیم کوهنوردی شهرستان سراب جهت فتح فله گاشربروم دو که از قلل مرتفع هیمالیا به شمار می رود عازم پاکستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس ضمن اعلام خبر اعزام این تیم افزود: تیم کوهنوردی شهرستان سراب که از افرادبرجسته این ورزش کشور تشکیل شده است صبح روز سه شنبه برای اولین بار با هماهنگی فدراسیون کوهنوردی جهت فتح قله "گاشربروم دو" هیمالیا عازم پاکستان شد.

وی افز ود: گاشربروم دو دارای 8100 متر ارتفاع می باشد و جزو یکی از قلل مطرح بالای 8000 متر است که هر کوهنوردی تمایل دارد افتخار فتح آنرا در پرونده خود ثبت کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: پیش بینی شده در صورت وجود شرایط مناسب جوی این هیئت کوهنوردی طی 45 الی 50 روز این مسیر را طی کرده و به کشور بازگردد.

کد مطلب 898444

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