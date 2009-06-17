مسابقات وزنه برداری قهرمانی باشگاههای کشور در مشهد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس سازمان لیگ وزنه برداری باشگاههای کشور بعد ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این دوره از مسابقات که 9 تیم باشگاهی کشور در آن حضور داشتند بعد از سالها رکوردهای جهان، المپیک و آسیا در خطه خراسان زده شد.

حسین اقبال پور اظهار داشت: این مسابقات از 16 سال قبل در کشور راه اندازی شده که در واقع یک پدیده جدید در وزنه برداری دنیا است.

وی افزود: مسابقات لیگ وزنه برداری باشگاههای کشور سیستم جدیدی است که در هیچ جای دنیا وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران بنیانگذار این مسابقات محسوب می شود.

رئیس سازمان لیگ وزنه برداری باشگاههای کشور خاطرنشان کرد: با پیشنهادی که فدراسیون جمهوری اسلامی ایران به کنفدراسیون آسیا ارائه کرد، مسابقات باشگاه های آسیا راه اندازی شد و در حال حاضر نیز برگزار می شود.

اقبال پور تصریح کرد: همچنین پیشنهادی به فدراسیون جهانی وزنه برداری ارائه شده است که بر این مبنا مسابقات وزنه برداری باشگاههای جهان راه اندازی خواهد شد که اگر این اتفاق بیافتد افتخار بزرگی برای کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه اجرای سیستم باشگاهی تغییرات زیادی در نحوه تمرینات وزنه برداران ایجاد کرده است، اظهار داشت: قبل از برگزاری این مسابقات وزنه برداران تیم ملی حتی در هفته بیش از سه جلسه تمرین نمی کردند، اما در حال حاضر قهرمانان کشور هر روز سه جلسه تمرین می کنند زیرا باشگاهها سرمایه گذاری می کنند و از وزنه بردار توقع نتیجه خوب دارد و از سویی وزنه بردار نیز نسبت به تعهدی که به باشگاه می دهد نهایت سعی خود را در برآورده کردن توقع آنان انجام می دهد و این رابطه متقابل بین باشگاه و وزنه بردار نتایج بسیار مثبتی را بر روی رشته وزنه برداری داشته است.

اقبال پور ادامه داد: قبل از مسابقات لیگ در سطح کشور و تیم ملی تنها یک یا دو نفر بودند که 200 و یا بالای 200 کیلوگرم وزنه می زدند ولی امروز شاهد هستیم وزنه برداران وزنه های بسیار سنگینی را بالای سر می برند و رکوردهای جالب توجهی را به ثبت می رسانند.

وی تصریح کرد: از زمانی که افشارزاده به عنوان رئیس فدراسیون وزنه برداری مشغول به کار شده است، اقدامات خوبی انجام شده و با تلاشهای شبانه روزی حسین رضازاده، مدیر تیمهای ملی و برنامه مدون فدراسیون وزنه برداری در همین چند ماهه سال 88 شاهد نتایج جالب توجهی بوده ایم که از آن جمله می توان به قهرمانی تیم نوجوانان در رقابتهای نوجوانان جهان برای اولین بار و همچنین قهرمانی تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا اشاره کرد.

رئیس سازمان لیگ وزنه برداری باشگاههای کشورهمچنین گفت: با برنامه هایی که اکنون در فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی در حال اجراست امید می رود تیمهای ملی ایران بتوانند در مسابقات جوانان جهان و بزرگسالان جهان عنوانهای خوبی کسب کنند.

وی افزود: نفرات اردو نشین شرایط خوبی دارند اکنون مسابقات جوانان جهان در کشور رومانی آغاز شده و در انتظار خبرهای خوش هستیم، به واقع باید گفت که افق روشنی پیش روی وزنه برداری کشور قرار دارد.

اقبال پور در خصوص سطح مسابقاتی که در مشهد برگزار شد اظهار داشت: در این مسابقه خوشبختانه رکوردها در سطح جهان و المپیک بود و به رغم این که قهرمانان ما در اردوی تیم ملی و مسابقات جهانی بودند ولی رکوردهای خوبی امروز به ثبت رسید.

وی با اشاره به سطح عالی مسابقات باشگاههای کشور در مشهد که به همت هیئت وزنه برداری خراسان رضوی برگزار شد، خاطرنشان کرد: در اینجا باید به مردم خوب خراسان رضوی تبریک بگویم که پس از سالها چشم انتظاری تیم خوبی را به نام شاهانی آماده و روانه مسابقات کردند، این تیم به رغم اینکه از وزنه برداران جوان استفاده کرد در برخی از اوزان به رکوردهای بسیار خوبی دست پیدا کرد و این نوید خوبی برای ارتقای سطح وزنه برداری در خراسان رضوی است.

رئیس سازمان لیگ وزنه برداری باشگاههای کشور افزود: با آمدن شاهانی به عنوان رئیس هیات وزنه برداری خراسان رضوی که فرد بسیار علاقمندی است، توانسته بودجه خوبی را برای این هیات جذب کند، وی قرار است مجموعه بزرگی را برای وزنه برداری استان احداث کند و سه جام بین المللی را در مشهد برگزار نماید، این اقدامات نشانگر استارت بسیار قوی است که در وزنه برداری خراسان رضوی زده شده است. امروز هیات وزنه برداری خراسان رضوی تولدی دوباره یافت.

شایان ذکر است در پایان این دوره از مسابقات نتایج زیر به دست آمد.

در وزن 56 کیلو، مهرداد صفری از تیم ملی حفاری با مجموع 240 کیلو، یعقوب پشوتنی از تیم نیروی زمینی با مجموع 240 کیلو و ایمان شاه قلیان از تیم مناطق نفت خیز با مجموع 225 کیلو

در وزن 62 کیلو، صادق قربانی از تیم مناطق نفت خیز با مجموع 261 کیلو، فردین پناهی از تیم ملی حفاری با مجموع252 کیلو و وحید رودبارانی از تیم متروی کرج با مجموع 252 کیلو.

در وزن 69 کیلو، مهدی دری از تیم صنعت و معدن کرمانشاه با مجموع 307 کیلو، مهدی پانزوان از تیم مناطق نفت خیز با مجموع 298 کیلو و مسعود چترایی از تیم ملی حفاری با مجموع 294 کیلو

در وزن 77 کیلو، احسان دارا بیگی از تیم ملی حفاری با مجموع 333 کیلو، هادی رضوی از تیم مناطق نفت خیز با مجموع 314 کیلو و حمید اللهیاری از تیم متروی کرج با مجموع 313 کیلو.

در وزن 85 کیلو، حامد ابراهیمی از تیم ملی حفاری با مجموع 347 کیلو، حسین آبرون از تیم مناطق نفت خیز با مجموع 346 کیلو و احد سنجابی از تیم متروی کرج با مجموع 337 کیلو

در وزن 94 کیلو، علی دهقانیان از تیم مناطق نفت خیز با مجموع 355 کیلو، مهدی بهرام زاده از تیم ملی حفاری با مجموع 354 کیلو و جواد باقری از تیم متروی کرج با مجموع 353 کیلو.

در وزن 105 کیلو، کیا نژاد بختیاری از تیم ملی حفاری یا مجموع 383 کیلو، محمد رضا براری از تیم مناطق نفت خیز با مجموع 376 کیلو و حامد مجیدی از تیم صنعت و معدن کرمانشاه با مجموع 376 کیلو.

در وزن 105 کیلو، محمد صالحی از تیم ملی حفاری با مجموع 431 کیلو، جواد نادری از تیم مناطق نفت خیز با مجموع 376 کیلو و مهدی میرزایی از تیم نیروی زمینی با مجموع 363 کیلو .