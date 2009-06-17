غیبت ایران در جام جهانی حسرت آور است / لژیونرهایم تعیین کننده بودند

به گزارش خبرنگار مهر، "هوجونگ مو" سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی که پس ازتساوی خانگی 1-1 مقابل ایران در کنفرانس خبری سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: تیم ایران با توجه به اینکه در این دیدار به پیروزی نیاز داشت فوتبال شجاعانه ای را ارائه کرد ولی بازیکنان ما هم پا به پای آنها پیش آمدند و تصور می کنم نتیجه تساوی برای ما کافی بود.

وی اضافه کرد: در دقایق ابتدایی مسابقه تیم ما دچار سردرگمی بود اما هر چه از زمان بازی سپری شد توانستیم توپ و میدان را در اختیار بگیریم و قبل از زدن گل تساوی کاملا نسبت به تیم ایران برتری داشتیم.

سرمربی کره جنوبی با بیان اینکه بازیکنان بین المللی ام در این دیدار تعیین کننده ظاهر شدند اظهار داشت : "پارک جی یونگ" که در موناکو فرانسه بازی می کند در نقش یک بازیساز و "پارک جی سونگ" مهاجم منچستریونایتد در این بازی هماهنگی خوبی را از خود به نمایش گذاشتند بویژه پارک که در این دیدار با تیزهوشی گل تساوی ما را به ثمر رساند.

"هوجونگ مو" با بیان اینکه تساوی در این دیدار برای ما کافی بود اظهار داشت : با توجه به اینکه پیش از این صعودمان به جام جهانی قطعی شده بود در این مسابقه تنها بدنبال یک نتیجه مطلوب بودیم که تساوی نیز ما را به این هدف مان رساند.

وی در پایان با تمجید از بازی تیم ایران گفت: بازیکنان ایران بسیار با انگیزه بودند و توانستند موقعیت های خطرناکی روی دروازه ما خلق کنند و واقعای جای افسوس دارد تیمی با این همه بازیکن شاخص در سطح آسیا درجام جهانی غایب باشد.