مردم زنجان در اعتراض به اغتشاشات اخیر راهپمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان. در این راهپیمایی پرشور که با حضور هزاران نفر از مردم شهر زنجان برگزار شد، راهپیمایان با سردادن شعارهای از اقدامات گروهی از عناصر فرصت طلب و سودجو در برهم زدن نظم و امنیت جامعه انتقاد کردند.

راهپیمایان معترض زنجانی با در دست داشتن پلاکاردهای با دعوت آحاد مختلف جامعه کشور به وحدت و همدلی علیه توطئه های اغتشاشگران و دخالت های دشمنان شعار دادند.

در این مراسم محمد رئوفی نژاد استاندار زنجان با تقدیر از حضور گسترده مردم این استان در صحنه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گفت: استان زنجان جزو استانهای اول در زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات بوده است.

محمد رئوفی نژاد افزود: مردم ایران با حضور و مشارکت حداکثری خود، پاسخی قاطع، کوبنده و توفنده به مخالفان و دشمنان نظام دادند.

وی ادامه داد: حضور پرشور و با نشاط مردم در انتخابات دهم، رکوردی در تاریخ 30 سال انقلاب محسوب می شود.

رئوفی نژاد افزود: مردم، انقلاب، نظام و حاکمیت را از آن خود می دانند و با توجه به اینکه مسئولان نظام را با رای مستقیم و غیرمستقیم خود انتخاب می کنند، حضورشان در صحنه دور از انتظار نبود.

رئوفی نژاد از حضور مردم در عرصه انتخابات دهم به عنوان حماسه ای جاوید و ماندگار یاد کرد و اظهار داشت: انتخابات دهم در ایران به دلیل وجود بستر مناسب و اتخاذ تدابیر بهتر در فضایی اطمینان بخش و آرام برگزار شد و دشمنان را نگران تر کرد.