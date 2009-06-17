کشته شدن دو نظامی آمریکایی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، در بیانیه ارتش آمریکا آمده است : دو نظامی آمریکایی در دو حادثه جداگانه در شمال و جنوب عراق کشته شدند.



بر اساس این بیانیه، یکی از این دو نظامی بر اثر انفجار بمب در شهر سماوه در جنوب بغداد و نظامی دیگر در عملیات غیرنظامی در استان نینوا در شمال عراق کشته شدند.



با کشته شدن این دو نظامی، آمار تلفات ارتش آمریکا از زمان جنگ بر ضد عراق در مارس 2003 تا کنون به چهار هزار و 315 کشته رسید.



ارتش آمریکا همچنین در بیانیه خود از زخمی شدن یک نظامی خود بر اثر انفجار بمبی در مسیر عبور گشتی آمریکایی در شمال غرب بغداد خبر داد.