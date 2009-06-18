آذرشب در گفتگو با مهر: شناسایی موانع ارتقای معرفت دینی/ نوجوانان را با تمدن اسلام آشنا کنیم

محمد علی آذرشب رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ارتقا برنامه های ارزشی در برنامه ریزی برای اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان گفت: باید در ابتدای امر بزرگترین کمبودی که جامعه ما به ویژه جامعه جوان دارد را یافته و در محور رفع آن حرکت کنیم.

وی افزود: به نظرمی رسد بزرگترین کمبودی که در جامعه وجود دارد کمبود فرهنگی به معنای کمبود انسان سازی است. انسان که خداوند خلق کرده به عنوان خلیفه زمین باید حرکت کند، در نتیجه و دو چیز باید در نظر جوان و نوجوان حائز اهمیت جلوه کند که یکی حرکت و دیگری جهت است. این حرکت نیاز به انگیزه دارد. معمولا انسانها راکد، ساکت و بدون حرکت هستند. انگیزه امید و افق درخشان است.

آذرشب تأکید کرد: نوجوانان باید بدانند به چه سمتی حرکت می کنند و دیگر اینکه بدانند نهایت حرکت آنها یک افق درخشان وجود دارد. این افق درحشان باید در تمدن تجلی یابد با فکر بچه ها درسطح، زبان و فضایی که دوست دارند تعامل داشته باشیم. به عبارت دیگر باید براساس ذوق و علاقه ای که دارند حرکت کند اما هدف باید تمدن باشد.

وی مهمترین چالش جامعه ما چالش عقب ماندگی تمدنی دانست و در ادامه اظهار داشت: باید تلاش کنیم که از این وضعیت خارج شویم، اگر نوجوان امروز ما تصور کند که ما در حال حاضر تمدنی عقب افتاده داریم و امکان پیشرفت از ما سلب شده درست به جهت مخالف یعنی ناامیدی رفته است. باید این ناامیدی را به امید تبدیل کنیم تا نوجوانان بدانند که آینده درخشانی دارند.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب به عنوان راهکارهایی که می تواند به رفع ناامیدی در نوجوانان منتهی شود نمایش فیلم و تصویر از تمدن اسلام و ایران از گذشته و همچنین سخنرانی به زبان ساده را مورد تأکید قرار داد و گفت: این راهکارها به آنها یادآوری می کند که اجداد وی توانستند پس او هم می تواند. عقب ماندگی چیزی نیست که در ژن ما وجود داشته باشد، بلکه به علل تاریخی ما به این وضعیت دچار شده ایم.

دکتر آذرشب یکی از کارهای مؤثر در برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان را شناخت مبتکران و مکتشفان در علوم طبیعی و انسانی کشور توصیف کرد و گفت: کودکان باید از نظر شخصیت، فکر، عمق و عظمت با شخصیت علامه مطهری، علامه طباطبایی، اقبال لاهوری، سید جمال الدین اسد آبادی و شخصیتهایی که در علوم انسانی و احیا گری کارهایی انجام دهند آشنا شوند.