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۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۷

گزارش خبرنگار اعزامی مهر - 56

تاکنون 500 هزار زائر ایرانی وارد عربستان شده اند

تاکنون 500 هزار زائر ایرانی وارد عربستان شده اند

تاکنون 500 هزار زائر از مجموع 820 هزار عمره گذار ایرانی وارد عربستان سعودی شده اند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، از دوره جدید که از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و تا مرداد ماه سال جاری به مدت 165 روز ادامه خواهد یافت، 820 هزار زائر ایرانی به کشور عربستان اعزام می شوند که تاکنون بیش از 507 هزار و 687 نفر از این افراد وارد عربستان شده اند.

روزانه بیش از پنج هزار نفر به کشور عربستان وارد شده و همین تعداد زائر ایرانی نیز از این کشور خارج می شوند. هر هفته نیز 274 کاروان وارد سرزمین وحی می شوند.

ایستگاه پروازی 68 کاروان از فرودگاه جده و 206 کاروان از فرودگاه مدینه است. این کاروانها به مدت 12 روز در عربستان اقامت دارند.

از ویژگیهای عمره امسال، کاهش زمان سفر از 14 روز به 12 روز بوده که با این تدبیر، حجم زائران ایرانی عمره گذار در یک دوره 165 روزه از 620 هزار نفر به 820 هزار نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 898499

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