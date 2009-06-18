کسب مهارت در کاهش آسیبهای اجتماعی تاثیر بسزایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبباس نیاوند صبح پنجشنبه در جمع اعضای موسسه زندگی عقلانی بهزیستی گلستان در گرگان افزود: شناخت و آگاهی، قدرت و توانایی و لیاقت و شایستگی سه عامل اساسی برای دسترسی به فرمول توسعه و دست یافتن به عزت و سربلندی در جامعه است.

وی اظهار داشت: انسان باید مهارتهای فنی، انسانی، مفهومی، ادراکی و ارتباطی را بیاموزد و این مهارتها بستر نوآوری و شکوفایی را فراهم می سازد.

وی خاطرنشان کرد: مهارتهای زندگی رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه هستند که باعث جلوگیری از آسیب های روانی اجتماعی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی می شود.

به گفته نیاوند، آموزش زوجین و خانواده برای حفظ آرمانها و ارزشهای اسلامی، رفتارهای انسانی و اخلاقی و معاشرتی، آئین همسر داری، روش مدیریت خانواده و مهارتهای زندگی ضروری است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: با آموزش افراد می توان زمینه رشد و زندگی عقلانی آنها را فراهم کرد و علاوه بر رشد توانمندیهای فردی، موجب رفتاری رشد یافته و توسعه یافته شد.

وی عنوان کرد: همچنین با آموزش و برنامه ریزی صحیح و اصولی می توان با فشارهای روانی از جمله استرس که روز به روز عرصه زندگی را برمردم تنگ تر می کند، مقابله کرد.