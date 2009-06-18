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۲۸ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۳

امام جمعه موقت تهران:

مردم با هوشیاری مقابل جریانهای تحریک کننده ایستادگی کنند

مردم با هوشیاری مقابل جریانهای تحریک کننده ایستادگی کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: سید احمد خاتمی با اشاره به لزوم وحدت بین مردم گفت: جامعه باید با هوشیاری و آگاهی بالا در مقابل تحرکات دشمنان نظام ایستادگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام خاتمی چهارشنبه شب در جمع روحانیون در مصلای کرمان با اشاره به بروز برخی کدورت ها پس از برگزاری انتخابات اظهار داشت: روحانیون و ائمه جمعه باید برای رفع این اختلافات کوشا باشند و جامعه را به وحدت و همدلی دعوت کنند.

عضو مجلس خبرگان، حضور گسترده مردم در انتخابات را مایه سرافرازی کشور دانست و افزود: آنچه در این انتخابات اهمیت داشت حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای بود که به لطف خداوند محقق شد.

وی تصریح کرد: امروز وحدت، برادری و اتحاد بین مردم درک صحیح شرایط زمان و توجه مردم به حق و صبر از جمله وظایف مهم روحانیت است.

حجت الاسلام خاتمی عنوان کرد: جامعه باید با تحلیل های صحیح از جنگ روانی دشمنان نظام از انتخابات اخیر آشنا شوند و در مقابل برخی تحریکات ایستادگی کنند.

وی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته برای برگزاری صحیح انتخابات در کشور گفت: در صورتیکه افرادی در سلامت انتخابات تردید دارند نیز باید از مجاری قانونی اقدام کنند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به آشوب های اخیر بیان داشت: پس از برگزاری انتخابات به خوبی برای مردم آشکار شده است این تحرکات و آشوبها از سوی دشمنان نظام سرچشمه می گیرد.

وی اضافه کرد: آشوبگران ناامنی های اخیر حتی در انتخابات نیز حضور نیافته اند و مردم باید با هوشیاری با اخلالگران برخورد کنند.

وی گفت: انتخابات ایران برای تمام جهانیان اثبات کرد نظام جمهوری اسلامی با رعایت تمام جوانب دموکراسی و با اقتدار به راه خود ادامه می دهد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در کرمان نیز در ادامه افزود: برگزاری انتخابات در استان کرمان مورد تائید هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در کرمان است و تاکنون تخلفی از برگزاری انتخابات گزارش نشده است.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به لزوم هوشیاری مردم در مقابل تحریکات گفت: انتخابات ریاست جمهوری با سلامت کامل در کرمان برگزار شده است.

کد مطلب 898561

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