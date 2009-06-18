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۲۸ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۹

وزیر نیرو عنوان کرد:

تا کنون هیچ مورد مستندی از تخلف به شورای نگهبان نرسیده است

تا کنون هیچ مورد مستندی از تخلف به شورای نگهبان نرسیده است

ارومیه - خبرگزاری مهر: وزیر نیرو گفت: تاکنون هیچ مورد مشخصی از شکایت و تقلب در هیچ یک از شهرها و صندوق های رای به شورای نگهبان ارائه نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز فتاح چهارشنبه شب در جمع مردم ارومیه با بیان اینکه انتخابات دهم تنها انتخاباتی بود که هیچ گروه، حزب و یا فردی آنرا تحریم نکرد، تصریح کرد: بررسیها نشان می دهد که اکثر رای مردم به دولت احمدی نژاد در مناطق محروم کشور صورت گرفته است و این دقیقا مطابق فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش برای رفاه محرومان و مستضعفان جامعه است.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت مخالفان دولت و انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در کشور خاطرنشان کرد: اصل اساسی مطرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اطاعت از ولایت مطلقه فقیه استوار است و تلاش مخالفان باید مدیریت شود که این امر نیز در سطح ملی در حال اجرا است.

وی دولت احمدی نژاد را دولت ارزشها و خدمتها توصیف کرد و بیان داشت: این دولت اصولگرا بر پایه قانون مستقر شده است و سلامت در انتخابات نیز به سهولت دیده می شود.

فتاح با بیان اینکه انتقادات زیادی در طی این مدت به عملکرد دولت نهم و شخص احمدی نژاد از طرف برخی مخالفان و مغرضین انجام شد، ادامه داد: برخی انتقادات وارد شده به احمدی نژاد، شخصیت ایشان را هم هدف قرار داد.

وزیر نیرو تاکید کرد: عنایت خداوند بود که احمدی نژاد دوباره عزیز ایران شد و در دادگاه ملی ایران و در برابر رای مردم از تمامی تهمت ها و اتهامات مبرا شد و تاریخ نشان داد که این اتهامات همانند حرف و حدیث های اوایل انقلاب بی نتیجه ماند.

وی افزود: مخالفان در این بحث ها سه دسته هستند، دسته اول شامل اراذل و اوباش که با آشوب و غارت و اغتشاش در سطح کشور اقدام نمودند، دسته دوم دسته ای هستند که با مخالفان و خارج در ارتباط هستند و به دنبال انقلابی مخملی می باشند و نیز دسته سوم مردمی عادی هستند که فرد منتخب آنها رای نیاورده است.

فتاح با اشاره به اینکه حساب دسته سوم از دسته های اول و دوم جداست و انقلاب نیز باید تکلیف خود را با دسته های اول و دوم مشخص کنند، تاکید کرد: عزم رئیس جمهوری نیز در این مورد راسخ است و این امر در سخنرانی ها و موضع گیری های رهبری نیز مشخص شده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه دشمن در کمین است ولی انقلاب اسلامی ایران چیزی نیست که با این بادها بلرزد و متزلزل شود، گفت:  آداب پیروزی بعد از انتخاب نیز شامل شکرگزاری از نعمات و الطاف خداوندی است و نباید به پیروزیها مغرور شد.

وی همچنین در ادامه با تقدیر از حضور گسترده و میلیونی مردم در انتخابات بیان داشت: مردم در این انتخابات رئیس جمهوری خود را انتخاب کردند و پس از این باید ضمن احترام به علایق، سلیقه ها و انتخاب مردم، در جهت حمایت از دولت کوشید.

فتاح با یادآوری اینکه انتخابات تمام شده و اکنون دوران عمل و اجراست، ادامه داد: احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری تمام ملت ایران انتخاب شده است و هرکس باید با هر سلیقه و رای چه موافق و مخالف در حمایت از دولت تلاش کند.

فتاح تاکید کرد: حضور مردم و انتخاب مردم آذربایجان غربی نیز در این انتخابات باید مد نظر قرار گیرد.

کد مطلب 898572

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