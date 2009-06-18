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۲۸ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

عملیات اجرایی باند دوم جاده مهران به مرز بین المللی آغاز شد

عملیات اجرایی باند دوم جاده مهران به مرز بین المللی آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی باند دوم جاده راه ارتباطی مهران به مرز بین المللی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار شهرستان مهران صبح پنج شنبه در این آیین گفت: عملیات ساخت باند دوم راه مهران به مرز بین المللی 11 کیلومتر طول دارد.

ولی الله حیاتی بیان داشت: برای اجرای این طرح 10 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه مرحله نخست این طرح سال گذشته به بهره برداری رسیده است، خاطرنشان کرد: تکمیل این طرح نقش بسزایی در تسهیل توسعه صادارت کالا و تردد زوار عتبات عالیات دارد.

حیاتی عنوان کرد: با توجه به میزان تردد خودرو در این محور برای صادرات کالا و تردد زوار، تسریع در تکمیل شبکه دوم محور ارتباطی در دستور کار مسئولان قرار دارد.

استان ایلام داری 420 مرز مشترک با کشور عراق استو مرز بین المللی مهران یکی از 10 مرز امن کشور است.

کد مطلب 898573

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