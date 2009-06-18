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۲۸ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

دریافت کارت مهارت فنی فعالان صنعت ساختمان در گلستان الزامی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: دریافت کارت مهارت فنی برای فعالان صنعت ساختمان در استان الزامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امیر مصباح پیش از ظهر پنجشنبه در شورای فنی استان در گرگان افزود: طبق مصوبه  شماره 26717 مورخ 29 اردیبهشت سال جاری شورای فنی استان، کلیه کارگران و استادکاران شاغل در صنعت ساختمان، در پروژه های عمرانی و غیرعمرانی باید دارای کارت مهارت فنی باشند.

وی اظهار داشت: بمنظور هدایت افراد شاغل در این بخش جهت دریافت کارت موقت شناسایی و آمادگی برای دریافت کارت اصلی، لازم است هرچه سریعتر نسبت به اعزام این افراد در پروژه های تحت نظارت سازمام نظام مهندسی استان اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: این افراد باید برای ثبت نام، شناسایی و دریافت کارت موقت که 24 ساعته صادر می شود، اقدام کنند.

به گفته مصباح، عدم اجرای مصوبه و بکارگیری شاغلین بدون کارت در پروژه های تحت نظارت یا اجرا، مسئولیت آور بوده و در صورت بروز حادثه در این گونه ساختمانها، پرداخت خسارت از طریق بیمه با مشکلات مهمی مواجه خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: سال گذشته حدود پنج هزار نفر نیروی کار در استان ساماندهی شده و حدود دو هزار نفر آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

وی یادآور شد: اجرای قانون نظام مهندسی مسکن در شهرهای مختلف، طراحی ساختمانها و اجرای آن از مهندسی با صلاحیت از جمله کارهای در دست اقدام این سازمان است.

نطام مهندسی گلستان دو هزار و 500 عضو دارد.

کد مطلب 898621

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