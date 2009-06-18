دریافت کارت مهارت فنی فعالان صنعت ساختمان در گلستان الزامی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امیر مصباح پیش از ظهر پنجشنبه در شورای فنی استان در گرگان افزود: طبق مصوبه شماره 26717 مورخ 29 اردیبهشت سال جاری شورای فنی استان، کلیه کارگران و استادکاران شاغل در صنعت ساختمان، در پروژه های عمرانی و غیرعمرانی باید دارای کارت مهارت فنی باشند.

وی اظهار داشت: بمنظور هدایت افراد شاغل در این بخش جهت دریافت کارت موقت شناسایی و آمادگی برای دریافت کارت اصلی، لازم است هرچه سریعتر نسبت به اعزام این افراد در پروژه های تحت نظارت سازمام نظام مهندسی استان اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: این افراد باید برای ثبت نام، شناسایی و دریافت کارت موقت که 24 ساعته صادر می شود، اقدام کنند.

به گفته مصباح، عدم اجرای مصوبه و بکارگیری شاغلین بدون کارت در پروژه های تحت نظارت یا اجرا، مسئولیت آور بوده و در صورت بروز حادثه در این گونه ساختمانها، پرداخت خسارت از طریق بیمه با مشکلات مهمی مواجه خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: سال گذشته حدود پنج هزار نفر نیروی کار در استان ساماندهی شده و حدود دو هزار نفر آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

وی یادآور شد: اجرای قانون نظام مهندسی مسکن در شهرهای مختلف، طراحی ساختمانها و اجرای آن از مهندسی با صلاحیت از جمله کارهای در دست اقدام این سازمان است.

نطام مهندسی گلستان دو هزار و 500 عضو دارد.