ايران در جام جهاني شگفتي ساز مي شود

سرمربي تيم فوتبال پاس درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: وضعيت حال حاضرفوتبال دنيا را به يك راه ميان برتشبيه مي كنم. اين جريان ازجام جهاني2002 آغازشد وتيمهاي تركيه وكره جنوبي توانستند به جمع 4 تيم مرحله پاياني بپيوندند. درجام باشگاه هاي اروپا نيزتيم پورتودرحضوربزرگاني چون رئال مادريد ومنچستريونايتد به مقام قهرماني رسيد. به نظرمي رسد تيمهاي متوسط دنيا به شناخت راههايي دست پيدا كرده اند كه مي توانند با توسل به آن يه هدف خود نائل شوند. يونان مي تواند يك مثال خيلي خوب درارتباط با اين گونه تيمها باشد. اين تيم متوسط درمصاف با فرانسه بدون اينكه خودش را به آب و آتش بزند ومجبور شود فشار زيادي را ازجانب حريف تحمل كند به پيروزي رسيد و اين به همان شناخت راه هاي ميان بر باز مي گردد.



سرمربي پاس درادامه با اشاره به وضعيت تيم پاس گفت: با ديدن بازي هاي پورتودرجام باشگاه هاي اروپا به نتايج جديدي از ارائه شيوه هاي فوتبال دست پيدا كردم. درنظردارم براي مسابقات پاس درليگ برتروجام باشگاه هاي آسيا برنامه ريزي جديدي تدارك ببينم. ما درآينده ارائه كننده فوتبالي متفاوت خواهيم بود.

مجيد جلالي همچنين تيم ايران را بعنوان يكي ازتيمهاي شگفتي سازدرجام جهعاني 2006 معرفي مي كند ومي افزايد: فكرمي كنم تيم ملي كشورمان يكي ازشگفتي سازان جام جهاني آينده باشد. ما مي توانيم بازيهاي خودمان درمرحله مقدماتي را با پيروزي پشت سر بگذاريم ودرجام جهاني 2006 بعنوان يك تيم شگفتي سازمطرح شويم.