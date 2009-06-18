مسئولان اجرایی از ایجاد شائبه برای توطئه دشمن خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صفرپور عصر پنج شنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران در ساری به سخنرانی ها و پیام های رهبر معظم انقلاب اسلامی طی چند روز اخیر در خصوص انتخابات اشاره کرد و گفت: سخنان رهبرمعظم انقلاب اسلامی موجب ایجاد آرامش در کشور شد.



صفرپور با محکوم کردن اقدامات چند روز گذشته اغتشاش گران در کشور گفت: اقدام آشوبگران مورد تأیید هیچ کاندیدایی نیست.

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه ایجاد آشوب و تخریب اموال عمومی زشت است، تصریح کرد: هیچ یک از طرفداران کاندیداهای محترم این گونه اقدامات ناشایست را تأیید نمی کنند.

وی با بیان اینکه ایجاد تشنج و آشوب در کشور مورد تأیید هیچ یک از کاندیداها و طرفداران آنها نیست، تصریح کرد: آنچه که امروز برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، حفظ آرامش و امنیت اجتماعی برای مردم است.

صفرپور با بیان اینکه مسئولان اجرایی نیز باید از ایجاد شائبه برای سوء استفاده دشمن پرهیز کنند، خاطرنشان کرد: شائبه های ایجاد شده در انتخابات که توسط کاندیداهای محترم مطرح می شود باید از سوی شورای محترم نگهبان به عنوان مجری اصلی نظارت بر انتخابات دنبال شود.

وی با دعوت از طرفداران کاندیداها به آرامش، وفاق و همدلی توأم با نگاه مثبت را یکی از مهمترین عوامل شکست توطئه های دشمن دانست و تصریح کرد: همه مردم به ویژه حامیان نامزدهای انتخابات باید با همدلی هر چه بیشترمشکلات را از مجاری قانونی خود پیگیری کنند.