به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی جوانان چین در بخش تیمی با پیروزی 3 بر یک تیم نوشاد عالمیان و هم تیمی‎های مصری‎اش مقابل تیم دوم چین به پایان رسید. در این بازی عمر عصار و نوشاد عالمیان به ترتیب دو و یک بازی برای تیمشان انجام داده و موفق به کسب پیروزی شدند. خالد عصار نیز تنها دیدار خود راواگذار کرد.

پیش از این تیم نوشاد عالمیان و برادران عصار در مرحله مقدماتی این رقابت‎ها نیز مقابل تیم چین "ب" صف‎آرایی کرده و به برتری 3 بر صفر دست یافته بودند.

چین‎تایپه و کره‎جنوبی دیگر تیم‎هایی بودند که مغلوب تیم نوشاد و بازیکنان مصری شدند. این تیم در دور نخست مرحله دوم مسابقات نیز با قرعه استراحت روبرو بود.

مسابقات پورتور تنیس روی میز جوانان جهانی از روز چهارشنبه در چین آغاز شد و قرار است در بخش انفرادی و دوبل نیز پیگیری شود.