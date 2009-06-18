مدیریت یکپارچه حوزه کشاورزی راه نجات دریاچه ارومیه است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید پرویز فتاح عصر پنجشنبه در دیدار با استاندار و مدیران دستگاههای مرتبط با وزارت نیرو در استان، افزود: باید در آذربایجان غربی الگوی کشت و سیستم آبیاری برای نجات دریاچه ارومیه تغییر کند و در این راستا وزارت نیرو برای گسترش سیستم آبیاری تحت فشار در سطح استان اعتبارات لازم را اختصاص می دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه میزان مصرف زیاد آب در بخش کشاورزی و صنعت آذربایجان غربی بالاتر از استانداردهای ملی است، بیان داشت: باید با کشت محصولاتی که نیاز به آب کمتری دارند، میزان آب ورودی به دریاچه ارومیه را افزایش داد.

فتاح یکی از راهکارهای مقابله با خشک شدن دریاچه ارومیه را انتقال آب رودخانه زاب عنوان کرد: این طرح بلند مدت و امکان اجرای سریع آن در حال حاضر وجود ندارد که باید با اجرای طرحهای کوتاه مدت از خشک شدن دریاچه ارومیه جلوگیری کرد.

وزیر نیرو در ادامه از تمرکز بر اتمام پروژه های عمرانی در حوزه وزارت نیرو خبر داد و خاطرنشان کرد: ابتدا پروژه های در دست اقدام فعلی به مدار بهره برداری وارد می شوند و در صورت نیاز اجرای پروژه های جدید آغاز می شود.

وی همچنین در ادامه بر اتمام جمع آوری انشعاب های غیر مجاز در آذربایجان غربی تاکید کرد و اظهارداشت: برای جلوگیری از ایجاد انشعاب غیر مجاز، شرکت توزیع نیروی برق باید بجای واگذاری انشعاب به متقاضیان، فقط حق استفاده از برق را در محل مورد نظر به آنان بدهد.

وی همچنین با بیان اینکه 22 خرداد انقلاب درونی در همه لایه های نظام اسلامی ایجاد کرد، افزود: 22 خرداد، یادآور یوم الله 22 بهمن ماه است که مردم در روز 22 خرداد با خلق حماسه ای دیگر یاد ایام پیروزی انقلاب را با رهبری امام خمینی(ره) زنده کردند.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به اینکه انتخاب دکترمحمود احمدی نژاد با تعداد آرای قاتع و تعیین کننده، جواب یاوه گوییهای دشمنان نظام را داد، اظهار داشت: هم اکنون مردم باید در این برهه از زمان از احمدی نژاد که رئیس جمهور ایران است و برای چهار سال آینده مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد، برای رسیدن به اهداف و آرمانهای انقلاب و نظام حمایت کنند تا شاهد تحول در عمران و آبادانی کشور باشیم.

فتاح با اشاره به ناآرامی اخیر در کشور و با بیان اینکه عده ای در صدد ایجاد بی نظمی در کشور برای زیر سوال بردن حکومت در جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: قامت نظام به قدری بلند است که می تواند منتقدان را تحمل کند.