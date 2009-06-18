برنامه بسکتبال برای ایرانیان خارج از کشور / پاسپورت ایرانی شرط همکاری

به گزارش خبرنگار مهر، اینکه تیم ملی چین با "یائومینگ" 2 متر و 27 سانتی‎متری به بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال جام ملت‌های مردان آسیا می‎آید یا نه چندان فرقی ندارد. تیم ملی می‎خواهد امسال این تیم را در خانه‎اش شکست دهد تا قهرمانی خود را در این رقابت‎ها تکرار کرده باشد. داشتن تیم ملی قوی و استفاده از تمام پتانسیل‎های ایرانی نیاز است تا بتوان امیدوار به این هدف اندیشید.

چه بسا باشند بازیکنانی که با ملیت ایرانی اما در لیگ‎های خارجی بازی می‎کنند و در عین حال می‎توانند از توانایی‎های خود برای خدمت به تیم ملی هم استفاده کنند. پس نباید از ارزیابی آنها حداقل برای چند روز دراردوهای آماده‎سازی دریغ کرد.

شایان ساعی یکی از بازیکنانی بود که چند روزی را در تمرین تیم ملی بسکتبال در تهران سپری کرد. اما این بازیکن که گفته می‎شد در هر یک از دیدارهایی که در آمریکا انجام می‎دهد حداقل 14 امتیاز به دست می‎آورد در نهایت نتوانست نظر مساعد "وسلین ماتیچ" و دیگر مربیان تیم ملی را جلب کند.

بعد از این بازیکن نوبت به "نبی کوچویی" می‎رسد که باید در کنار دیگر اردونشینان تیم ملی بسکتبال تمرین کند. این بازیکن روز جمعه (29 خردادماه) به ایران می‎آید و به اردوی تیم ملی در آزادی می‎پیوندد. اما هستند نفرات دیگری که ممکن است شانس سفر به تهران را پیدا کنند اما فقط در صورتی که پاسپورت ایرانی داشته باشند.

محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تصور من این است که اگر بیشتر از این منسجم شویم می‌توانیم چینی‎ها را در هر شرایطی حتی در حضور یائومینگ شکست دهیم. پس نیاز داریم تیم ملی خود را قویتر کنیم.

وی افزود: در حال حاضر فاصله میان برخی بازیکنان اصلی تیم ملی با ذخیره‌های آنها زیاد است. در حالی که هستند بازیکنانی ایرانی که در ایران نیستند اما می‎توانند در قالب تیم ملی مهره‎های خوبی باشند. خیلی‎ها هم خودشان تمایل به حضور در آزمون مربیان تیم ملی ایران را دارند.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: از تمرین بازیکنان ایرانی که در لیگ‌های خارج از کشور فعالیت حرفه‎ای دارند در اردوی تیم ملی بسکتبال استقبال می‎کنیم و حتی هزینه رفت و آمد آنها را متقبل می‎شویم. فقط به این شرط که آنها پاسپورت ایرانی داشته باشند. ما بازیکن غیر ایرانی نمی‎خواهیم و در هر شرایطی حرمت ایرانی را حفظ می‎کنیم.

مشحون تصریح کرد: البته هر بازیکنی نمی‎تواند شانس حضور در تیم ملی بسکتبال حتی اردوی این تیم را پیدا می‎کند. مسلما کسی که می‏خواهد از خارج از کشور بیاید تا در کنار امثال صمدنیکخواه بهرامی و مهدی کامرانی تمرین کند باید در سطح آنها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست بسکتبالیست‎های ایرانی که در حال حاضر حضور رسمی در خارج از کشور دارند به این شرح است:

لیگ بسکتبال آلمان

* مورتن باباخانی - یک متر و 92 سانتی‎متر- تیم شوتزینگن

* علی حریری - یک متر و 80 سانتی‎متر - تیم ولفن بوتل

* آرش جوادی - یک متر و 78 سانتی‎متر - تیم هانائو

* هادی زال‎زاده - تیم کونبرگ 2

لیگ بسکتبال آمریکا

* علی فرخمنش - یک متر و 83 سانتی‎متر - تیم آیووا

* نبی کوچویی - یک متر و 88 سانتی متر - سنت استانیاس

* کازمو مربی - یک متر و 88 سانتی‎متر - تیم سیتادل

* آرش ریاحی - یک متر و98 سانتی‎متر - لس آنجلس پی‌یرس

* بهداد ساقی - یک متر و 80 سانتی‏متر - تیم جئورجیا

* ایمان شکوهی‎زاده - یک متر و 98 سانتی‎متر - تیم سنتناری

در این فهرست همچنین از حامد حدادی و ارسلان کاظمی که در تیم ممفیس گریزلیز NBA و تیم مدرسه‎ای آمریکا بازی می‎کنند نیز نام برده شده است.