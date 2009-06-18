برنامه بسکتبال برای ایرانیان خارج از کشور / پاسپورت ایرانی شرط همکاری

چه بسا باشند بازیکنانی که با ملیت ایرانی اما در لیگهای خارجی بازی میکنند و در عین حال میتوانند از تواناییهای خود برای خدمت به تیم ملی هم استفاده کنند. پس نباید از ارزیابی آنها حداقل برای چند روز دراردوهای آمادهسازی دریغ کرد.
شایان ساعی یکی از بازیکنانی بود که چند روزی را در تمرین تیم ملی بسکتبال در تهران سپری کرد. اما این بازیکن که گفته میشد در هر یک از دیدارهایی که در آمریکا انجام میدهد حداقل 14 امتیاز به دست میآورد در نهایت نتوانست نظر مساعد "وسلین ماتیچ" و دیگر مربیان تیم ملی را جلب کند.
بعد از این بازیکن نوبت به "نبی کوچویی" میرسد که باید در کنار دیگر اردونشینان تیم ملی بسکتبال تمرین کند. این بازیکن روز جمعه (29 خردادماه) به ایران میآید و به اردوی تیم ملی در آزادی میپیوندد. اما هستند نفرات دیگری که ممکن است شانس سفر به تهران را پیدا کنند اما فقط در صورتی که پاسپورت ایرانی داشته باشند.
محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تصور من این است که اگر بیشتر از این منسجم شویم میتوانیم چینیها را در هر شرایطی حتی در حضور یائومینگ شکست دهیم. پس نیاز داریم تیم ملی خود را قویتر کنیم.
وی افزود: در حال حاضر فاصله میان برخی بازیکنان اصلی تیم ملی با ذخیرههای آنها زیاد است. در حالی که هستند بازیکنانی ایرانی که در ایران نیستند اما میتوانند در قالب تیم ملی مهرههای خوبی باشند. خیلیها هم خودشان تمایل به حضور در آزمون مربیان تیم ملی ایران را دارند.
رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: از تمرین بازیکنان ایرانی که در لیگهای خارج از کشور فعالیت حرفهای دارند در اردوی تیم ملی بسکتبال استقبال میکنیم و حتی هزینه رفت و آمد آنها را متقبل میشویم. فقط به این شرط که آنها پاسپورت ایرانی داشته باشند. ما بازیکن غیر ایرانی نمیخواهیم و در هر شرایطی حرمت ایرانی را حفظ میکنیم.
مشحون تصریح کرد: البته هر بازیکنی نمیتواند شانس حضور در تیم ملی بسکتبال حتی اردوی این تیم را پیدا میکند. مسلما کسی که میخواهد از خارج از کشور بیاید تا در کنار امثال صمدنیکخواه بهرامی و مهدی کامرانی تمرین کند باید در سطح آنها باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، فهرست بسکتبالیستهای ایرانی که در حال حاضر حضور رسمی در خارج از کشور دارند به این شرح است:
لیگ بسکتبال آلمان
* مورتن باباخانی - یک متر و 92 سانتیمتر- تیم شوتزینگن
* علی حریری - یک متر و 80 سانتیمتر - تیم ولفن بوتل
* آرش جوادی - یک متر و 78 سانتیمتر - تیم هانائو
* هادی زالزاده - تیم کونبرگ 2
لیگ بسکتبال آمریکا
* علی فرخمنش - یک متر و 83 سانتیمتر - تیم آیووا
* نبی کوچویی - یک متر و 88 سانتی متر - سنت استانیاس
* کازمو مربی - یک متر و 88 سانتیمتر - تیم سیتادل
* آرش ریاحی - یک متر و98 سانتیمتر - لس آنجلس پییرس
* بهداد ساقی - یک متر و 80 سانتیمتر - تیم جئورجیا
* ایمان شکوهیزاده - یک متر و 98 سانتیمتر - تیم سنتناری
در این فهرست همچنین از حامد حدادی و ارسلان کاظمی که در تیم ممفیس گریزلیز NBA و تیم مدرسهای آمریکا بازی میکنند نیز نام برده شده است.
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