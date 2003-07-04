شرودر اظهار تاسف برلوسكني را پذيرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبر گزاري رويترز شرودر در يك كنفرانس مطبوعاتي كوتاه گفت برلوسكني از اظهارات خود در پارلمان اروپا اظهار تاسف كرده واز نظر من موضوع تمام شده است.

شرودر پيشتر از برلوسكني خواسته بود كه براي اظهاراتي كه وي بي اساس و غير قابل قبول خوانده بود عذر خواهي كند .او افزود: پس از اين هراقدامي در اين باره بعهده پارلمان اروپا است و او اميدوار است كه رييس ايتاليايي اتحاديه اروپا ازاين كار دست بردارد .

اظهارات برلوسكني در دومين روز رياست دوره اي ايتاليا در اتحاديه اروپا به اعتبارايتاليا خدشه وارد كرد. برلوسكني پس از اينكه مارتين شولتز عضو آلماني پارلمان اروپا وي را مورد انتقاد قرار داد شولتز را استهزا كرده و وي را به محافظين اردوگاه هاي نازي تشبيه كرد .

در پي درخواست رهبران اتحاديه اروپا برلوسكني عذر خواهي نكرده و گفته بود كه هيچ منظور خاصي نداشته است. وي گفته بود: اين جنجالها را مخالفين چپ او ايجاد كرده اند. دفتر برلوسكني اعلام كرد رهبر ايتاليا به شرودر گفته بود از مشاجرات در گرفته در پارلمان اروپا كه توسط مارتين شولتز عضو آلماني پارلمان آغاز شده بسيار ناراحت شده است.

شولتز ، برلوسكني ميليونر ايتاليايي را متهم كرد كه قدرت سياسي و قدرت وصف ناپذير رسانه اي اش براي او تضاد منافع ايجاد كرده است او گفت برلوسكني بايد نه از شخص وي بلكه از پارلمان اروپا عذر خواهي كند. شولتز در مصاحبه اي با شبكه N-TV آلمان گفت از اينكه از برلوسكني انتقاد كردم پشيمان نيستم . وي افزود:اين لفاظي ها در پارلمان پيش مي آيد .

جنجالهاي اخير مي تواند تنش هايي را درهمكاري هاي موسسات تحت پوشش اتحاديه اروپا در زمينه سياست گذاري ، مقررات مالي ، مذاكرات براي اساسنامه جديد اتحاديه اروپا و قوانين مهاجرت و پناهندگي بوجود آورد.

رامانا پرودي نخست وزير سابق ايتاليا كه در حال حاضر رييس كميسيون اروپا ورقيب آينده برلوسكني است در اين باره هيچ اظهار نظري نكرد. اما منابع نزديك به وي گفتند كه وي اين موضوع را باعث سرافكندگي خود مي داند.او قرار است امروز جمعه در يك جلسه مشترك با رييس جمهوري ايتاليا شركت كند .