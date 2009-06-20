به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد از هفته آینده فیلم سینمایی "ترانسفورمرها: انتقام کشته‌شدگان" در چین روی پرده می‌رود و با توجه به فروش 37 میلیون دلاری قسمت اول این مجموعه در سال 2007، انتظار می‌رود فیلم جدید هم فروشی قابل توجه در این کشور داشته باشد. "گرگ و میش" هم ماه اوت در سینماهای چین به نمایش درمی‌آید.

فیلم سینمایی "هری پاتر و شاهزاده دو رگه"

انیمیشن سینمایی "بالا" محصول مشترک دیسنی ـ پیکسار در بیش از 200 سالن نمایش فیلم‌های سه‌بعدی در چین اکران می‌شود و "عصر یخبندان: ظهور دایناسورها" و "هری پاتر و شاهزاده دورگه" هم جزو فیلم‌هایی هستند که تاریخ دقیق نمایش عمومی آنها در پرجمعیت‌ترین کشور دنیا هنوز مشخص نشده است.

از سوی دیگر احتمال دارد اکشن "جی. آی. جو: شورش کبرا" اجازه نمایش عمومی در چین را از مقام‌های رسمی این کشور بگیرد. در میان انبوه فیلم‌های هالیوودی که تابستان امسال در سینماهای چین به نمایش درمی‌آید، تعداد فیلم‌های تولید داخل بسیار کم است و به فیلم هنری "تولد" و کارتون "ستاره جادویی" خلاصه می‌شود.

"ستاره جادویی" انیمیشنی است که یائو مینگ فوق ستاره بسکتبال چین و باشگاه آمریکایی هوستن راکتز در آن به جای یکی از شخصیت‌ها حرف زده و از روز جمعه 19 ژوئن در چین اکران می‌شود. "شبی در موزه 2" که از حدود یک ماه پیش در چین به نمایش عمومی درآمده، نخستین فیلم سال 2009 این کشور است که از مرز فروش 100 میلیون یوان (15 میلیون دلار) می‌گذرد.

هر سال فقط 20 فیلم خارجی اجازه اکران عمومی در سینماهای چین را دارند که سهم کمی از آنها به فیلم‌های آمریکایی و سینمای هالیوود اختصاص می‌یابد. چرا که دیگر کشورها هم چند سالی است حضوری موفق در بازار سینمای چین دارند. البته هالیوود ترجیح می‌دهد صرفا فیلم‌های پرفروش خود را روانه بازار این کشور کند.