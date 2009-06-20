سیل برخی مناطق گلستان را درنوردید

سئول ستاد حوادث غیرمترقبه گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: بارندگی 24 ساعت گذشته موجب طغیان رودخانه روستای شموشک و مسدود شدن برخی از جاده های ارتباطی استان از جمله جاده روستای زیارت گرگان شده است.

رسول حسام افزود: همچنین بر اثر این بارندگی شدید و وقوع سیل در شهرستان علی آباد کتول از سونوشت دو سرنشین یک خودوریی که در سیل گرفتار شده بود، خبری در دست نیست.

وی اظهار داشت: بارندگی شدید موجب بروز سیل در برخی از نقاط استان از جمله شرق استان شد و باعث طغیان رودخانه های منطقه شده است.

به گفته حسام، بر اثر این بارندگی شدید برخی از وسایل نقلیه در سیل گرفتار شدند و تلاش گروه ها برای امدادرسانی به مناطق در معرض خطر استان ادامه دارد.

مسئول ستاد حوادث غیرمترقبه گلستان بیان داشت: اکنون گروه های امدادی در مناطق در معرض خطر استان مشغول امدادرسانی هستند و از مردم تقاضای همکاری بیشتر با این گروهها را داریم.

وی یادآور شد: رقم دقیق خسارتهای احتمالی در دست بررسی کارشناسی است و تاکنون برآورد نشده است.