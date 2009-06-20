مردم و گروههای سیاسی باید فرمایشات رهبری را فصل الخطاب خود قرار دهند

حسین عبادتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور همه طیف ها و گروهای سیاسی بابد متحد باشند و اگر اختلافی نیز وجود دارد با روشهای مصالحت آمیز رفع کنند.

وی ادامه داد: رهبر عظیم الشان نظام اسلامی همواره در مقاطع حساس کشور، ملت را از بحرانهای مختلف نجات دادند و ملت ایران باید با ارج نهادن به این فرمایشات در راه تحقق ایرانی آباد و برتر تلاش کنند.

عبادتی در ادامه انتخابات 22 خرداد ماه را انتخابات تاریخی و غرورآفرین برای ملت ایران دانست و تاکید کرد: امروز وحدت و هوشیاری از ضروری ترین امور است و همه طیف ها و گروهای سیاسی باید به آن توجه نمایند.

عبادتی تاکید کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری باید مورد تمکین همه گروهای سیاسی باشد و همه گروه ها و جریانات سیاسی از این به بعد یک بازنگری در رفتار سیاسی خود داشته باشند.

دبیر جمعیت ایثارگران استان زنجان افزود: گروه های سیاسی باید از این به بعد به گونه ای رفتار کنند که مورد رضای رهبری و مردم باشد.

همچنین دبیر حزب موتلفه ایران اسلامی شاخه زنجان لزوم توجه به فرمایشات رهبری را خواستار شد و گفت: امروز ضرورت وجود همدلی و وحدت و مهربانی بیشتر از هر زمان دیگری در کشور احساس می شود.

روح الله صمدی افزود: مردم و گروهها و جریانات سیاسی باید فرمایشات رهبری را به عنوان یک اصل مهم مورد توجه و تاکید قرار دهند و در چارچوب قانونی خواسته های خود را پیگیری نمایند.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات 22 خرداد، این انتخابات را عرصه بزرگ و تاثیرگذار از اقتدار و شکوه ملی و اسلامی ملت ایران دانست و افزود: آنچه حماسه 22 خردادماه را رقم زد حضور مقتدرانه و باشکوه ملت ایران بود که با وجود سلایق مختلف با تاسی از فرمایشات رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی حماسه بزرگ 22 خرداد را آفریدند.