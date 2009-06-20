تعداد وزرای مسلمان در مالاوی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، یوسف کانیا مولا رئیس انجمن مسلمانان مالاوی به عنوان یک سازمان پوششی بزرگ گفت: تعداد نمایندگان مسلمانان در کابینه بسیار اندک است.

بینگو وا موتاریکا رئیس جمهور این کشور روز چهارشنبه اعضای 43 نفری کابینه خود را معرفی کرد کابینه ای که تنها دو نفر آن مسلمان هستند و سایرین را مسیحیانی از فرقه های مختلف مسیحی تشکیل داده اند.

موتاریکا از کاتولیکهای مؤمن است که ماه گذشته برای دومین بار و برای یک دوره پنج ساله به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و در کابینه جدید خود چندین وزیر مسلمان را که پیشتر در این کابینه حضور داشتند حذف کرده است. وی در دوره اول ریاست جمهوری خود 6 وزیر مسلمان داشت ، علاوه براینکه قاسم چیلومفو معاون رئیس جمهوری نیز مسلمان بود.

انجمن مسلمانان مالاوی نمایندگی مسلمانان در دولت جدید را در کمترین میزان خود از زمان ورود سیاستهای تکثرگرایانه در سال 1994 در کشور توصیف کرده اند، اما هیچکدام از دو وزیر این مسئله را تصدیق نکرده اند که این انتصابها براساس دین صورت گرفته بدین معنا که دین در این انتصابها نقشی برعهده نداشته است.

صدیق میا که از وزارت آبیاری و توسعه آبی به وزارت دفاع ملی رفته است گفت: من چون همتایان مسیحی خود مالاویایی هستم. رئیس جمهور براساس توانایی های افراد آنها را به وزارت تعیین می کند و این امر ارتباطی به دین ندارد.

کانیامولا تأکید کرد: ما درحالی که از عدم نقش دین در این انتصابها حمایت می کنیم اما به موضوع تعادل دینی نیزاهمیت می دهیم و این امر را نمی توانیم نادیده بگیریم.

رفیق حاجت مدیر اجرایی مؤسسه تعامل سیاسی با اعلام اینکه از انتصاب تنها دو مسلمان در کابینه چندان هم شگفت زده نشده گفت که اعتقاد دارد که این امر نتیجه حضور خنثی مسلمانان در عرصه سیاسی است. در مالاوی این امر عادی شده که اگر فردی پیشتر عضو پارلمان نبوده باشد نمی توان آن را به عنوان وزیر منصوب کرد.

وی نتیجه گیری کرد که اگر تعداد مسلمانان در پارلمان افزایش یابد، تعداد مسلمانان در کابینه نیز افزایش خواهد یافت. از این رو کابینه جدید باید فراخوانی برای بیداری مسلمانان مالاویایی باشد. نمی توان تا زمانی که در خانه نشسته ایم به عنوان وزیران مسلمان انتخاب شویم.

اسلام دومین دین بزرگ مالاوی پس از مسیحیت است، براساس آمار رسمی حدود 12 درصد از جمعیت را تشکیل داده اند اما سازمانهای اسلامی این تعداد را تا 40 درصد اعلام کرده اند.