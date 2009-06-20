محاصره حماس نتیجه ارتباط با ایران و حزب الله نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، خالد مشعل جمعه شب پس از نشست اعضای سیاسی این دفتر در گفتگو با خبرنگاران کویتی تصریح کرد: در این نشست امور داخلی فلسطین و رفع موانع بر سر راه تحقق آشتی ملی و نیز تلاش برای حفظ حقوق ملت فلسطین در سایه مواضع افراطی نخست وزیر رژیم صهیونیستی بحث و بررسی شد.

وی اظهار داشت که به زودی مواضع جنبش حماس را در قبال سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام خواهد کرد.

مشعل با بیان اینکه صحیح نیست در غزه و کرانه باختری حکومت های جداگانه وجود داشته باشد، گفت: باید یک حکومت واحد با توافق ملی و طبق اصول دموکراتیک تشکیل شود، اما متاسفانه برخی با این اصول و نتایج انتخابات ژانویه 2006 مخالفت کردند و برای تقویت خود به عوامل خارجی روی آوردند که منجر به اختلافات داخلی در عرصه فلسطین شد.

وی در ادامه گفت: دخالت خارجی جزئی از قیمومیت شده است و گویی ملت فلسطین باید از مرحله استعمار به اشغال و سپس قیمومیت بین المللی گذر کند.

مشعل در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: حماس با جنبش فتح مشکلی ندارد. این جنبش در عرصه مبارزه تاریخ طولانی دارد و ما اکنون با برنامه های سیاسی آن اختلاف داریم و این امری مشروع است.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پاسخ به این پرسش که محاصره بین المللی حماس نتیجه ارتباط این جنبش با قطر، ایران و حزب الله است، تصریح کرد: اولا ما به هیچ طرفی وابسته نیستیم و دارای روابط باز با آنها هستیم و این کاملا مشهود است همانطور که با کشورهای همچون مصر، یمن، سودان و دیگر کشورهای حوزه خلیج [فارس] و اروپایی ارتباط داریم.