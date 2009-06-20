مدرک دکتری انیشتین 200 هزار یورو فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، مدرک دکتری انیشتین 15 ژوئن در یک حراج عمومی که در یکی از شهر‌های مرکزی سوئیس به نام لوسین برگزار شد، با بهای 199 هزار یورو به فروش رفت.

پایان نامه مقطع دکتری انیشتین که وی در سال 1906 از آن دفاع کرد، هفته گذشته در حالی با قیمت مذکور حراج شد که کارشناسان پیشتر، ارزش این مدرک را بسیار کمتر از آن تخمین زده بودند.

تصویر روی جلد مدرک دکتری اینشتین

انیشتین در سال 1905 رساله‌ دکتری خود را با عنوان "تعریفی جدید از بعد مولکولی" به دانشگاه زوریخ ارائه کرد که در آن به این سوال پرداخته بود که چگونه می‌توان ابعاد اتم را مشخص کرد؟ یک سال بعد در تاریخ 15 ژانویه 1906 دانشگاه زوریخ به انیشتین درجه دکتری را اعطا کرد. این مدرک با عنوان بخش ریاضی و علوم طبیعی دانشکده فلسفه صادر شد.

"کونو فیشر" مسئول بنیاد علمی "فیشر آکتیونین آج" در این باره وی بدون ذکر نام خریدار مدرک دکتری انیشتین ، اعلام کرد: این مدرک علمی که انیشتین آن را در حوزه علوم طبیعی دانشگاه زوریخ کسب کرده بود، توسط یکی از علاقه‌مندان به جمع آوری آثار چهره‌های مشهور جهان، خریداری شده است.