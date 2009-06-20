حسن لفافیان به خبرنگار مهر گفت: به زودی پیشتولید فیلم را شروع میکنیم. تهیهکننده درگیر مجموعه "تاکسی شانس" در اراک است و پس از پایان آن پروژه پیشتولید "شکار" آغاز میشود. تصویربرداری این فیلم 90 دقیقهای در شمال و تهران انجام میشود.
وی درباره فیلم "موش و گربه" گفت: تدوین این فیلم 10 روز دیگر به پایان میرسد و ساخت موسیقی و صداگذاری به زودی شروع میشود.
فیلمنامه فیلم تلویزیونی "شکار" را سعید سالارزهی با همکاری علی میمندی نوشته که فضایی پلیسی دارد و درباره مردی به نام امیر است که در دسیسهای حساب شده به قتل یکی از دوستان خود متهم می شود. او که هیچ مدرکی برای اثبات بیگناهی خود ندارد، از دست پلیس میگریزد و ...
لفافیان کارگردان فیلمهای تلویزیونی "روشنایی دریا"، "عید به خانه میآید"، "بازی مهره سفید" و "چشم آفتاب" است.
نظر شما