جعفر بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: همچنین به دنبال ایجاد سازو کارهای مشخص برای بیمه معلمان حق التدریس هستیم و در نظر داریم آنها را براساس ساعاتی که فعالیت داشته اند بیمه کنیم.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش از افزایش حقوق و بیمه شدن معلمان حق التدریس خبر داده بود.

مدیر کل امور اداری آموزش و پرورش در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا دو سال است که حق مرخصی معلمان رسمی را پرداخت نمی کنید، افزود: فهرست مرخصی کارکنان مناطق از سال 86-85 تهیه و تصویب نشده بود که منتظرتصویب آن هستیم تا بتوانیم آن را ابلاغ کنیم.

بابایی همچنین درباره چگونگی محاسبه امتیاز کارکنانی که به صورت نیمه وقت ماموریت آموزشی دارند، گفت: فرهنگیانی که ماموریت تحصیلی دارند باید ماموریتشان کامل حساب شود.