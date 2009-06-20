تیم کاراته نفت فردا انتخاب می شود / ویشگاهی و روحانی در تیمی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که نزدیک به 28 روز دیگر سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور آغاز خواهد شد، کادر فنی تیم کاراته مناطق نفت خیز جنوب با برگزاری دیدارهای انتخابی تیم خود را برای حضور در لیگ 88 انتخاب خواهد کرد.

برهمین اساس کادرفنی این تیم از 25 کاراته کا برای حضور درمسابقات انتخابی دعوت بعمل آورده است. در برخی اوزان نیزنفتی ها نفرات مورد نظر خود را بدون برگزاری دیدارهای انتخابی معرفی خواهند کرد.

مسئولین باشگاه مناطق نفت خیز آرام فدایی، علیرضا کتیرایی و مهران بهنام فر را به عنوان اعضای کادر فنی این تیم انتخاب کرده است تا پس از سه، بتوانند یکبار دیگر عنوان قهرمانی لیگ را کسب کنند.

از میان نفرات سال قبل این تیم، جاسم ویشگاهی و حسین روحانی اعلام کرده اند که فصل 88 را در تیم دیگری غیر از نفت سپری خواهند کرد. سوپرلیگ کاراته قرار است از 26 تیرماه آغاز شود.