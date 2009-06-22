مسعود نوابی درباره کارگردانی مجموعه "مسافر زمان 2" که سری اول آن هم ساخته بود، به خبرنگار مهر گفت: پخش سری اول این مجموعه در سال 83 مورد استقبال بینندگان قرار گرفت، به همین دلیل دکتر پورحسین مدیر سابق شبکه دو پیشنهاد ساخت سری دوم این مجموعه را داد و کار به جلیل عرفانمنش مدیر سابق گروه تاریخ این شبکه سپرده شد. در سری اول این مجموعه به مقاطع مختلف از جمله دوره قجر، کودتای 28 مرداد و انقلاب پرداختیم.
وی در ادامه افزود: اما در سری دوم این مجموعه بعد از برگزاری جلسات، مقطع ساسانیان را انتخاب کردیم، چون در این دوره با شکوفایی معماری و فرهنگ رو به رو هستیم. مثلاً اولین کتبیه آجری و آسیاب بادی در این دوره ساخته شد. آقای عرفانمنش طرح سری دوم "مسافر زمان" را نوشتند و بر آن اساس فاطمه خدامی فیلمنامه را در 800 صفحه نوشت.
این کارگردان اشاره کرد: بعد از مطالعه فیلمنامه احساس کردم به جای فیلمنامه رمان نوشته شده و ویژگی تصویری آن کم است. به همین من همراه بهرام نامی فیلمنامه را از اول نوشتیم و به مرور زمان با قصه عجین شدم. گرچه کارگردانی پروژه "مسافر زمان 2" مشکل بود، اما من انجام کارهای سخت را دوست دارم. در مجموع هدفم از ساختن این مجموعه دور کردن مخاطبان تلویزیون از فضای سریالهای آپارتمانی بود.
دهکردی و دهقان در نمایی از مجموعه "مسافر زمان 2"
نوابی ادامه داد: مخاطبان دیگر از دیدن موضوعهایی همچون اختلاف خانوادگی خسته شده و نیاز دارند فضاهای جدیدی را ببیند. عوامل برای تولید این پروژه زحمت زیادی کشیدند. پیدا کردن لوکیشن مناسب با دوره ساسانیان کار آسانی نبود. مثلاً پوشش گیاهی در آن زمان کاملاً فرق میکرد و ما برای اینکه نزدیک به فضای آن زمان شویم در جنگل کومره سرخی که در نزدیکی شیراز قرار داشت، رفتیم و بخشهایی از کار در آنجا ضبط شد تا فضا کاملاً برای مخاطبان قابل باور باشد.
وی درباره روند طولانی تولید این مجموعه و اینکه تغییر مدیریت شبکه دو تاثیری در این پروژه گذاشت؟ گفت: نگارش فیلمنامه و دریافت کد تولید زمانبر بود. تغییر مدیریت شبکه دو بر روند پروژه تاثیر مثبت و خوبی گذاشت. آقای فرجی بعد از مطالعه فیلمنامه نظرات خود را به من گفتند و ما بر آن اساس اصلاحیات را انجام دادیم.
این کارگردان در پاسخ به این سئوال که با توجه به تغییر ذائقه مخاطبان، فکر نمیکردید فضای مجموعه "مسافر زمان2" دیگر برای مخاطب تازگی نداشته باشد، گفت: نه، چون این مجموعه ویژگیهای خاصی داشت و میدانستم مخاطبان با آن ارتباط برقرار میکنند. در بخشی از این مجموعه نام فرضی روستای زیارت را انتخاب کردیم که مخاطبان بعد از دیدن این بخش مجموعه به دنبال روستای زیارت بودند. این استقبال مخاطبان نشان میدهد با آن ارتباط برقرار کردند.
نوابی درباره دکورهای مجموعه "مسافر زمان 2" گفت: در ابتدا قصد داشتیم شهر ساسانی را بسازیم، اما مشکلات مالی این اجازه را به ما نداد، به همین دلیل از دکورهای مجموعه "مریم مقدس" استفاده کردیم. البته تغییرات کلی در داخل دکورها دادیم تا به دوره ساسانیان نزدیک شود.
وی درباره طراحی لباسهای این مجموعه افزود: قبل از تولید این مجموعه تحقیقات 500 صفحهای دانشگاهی برای دوره ساسانیان داشتیم. علاوه بر آن عکسهایی از بنای نقش رجب واقع در شیراز که مربوط به دوره ساسانیان میشد، گرفتیم و لباسها بر مبنای عکسها طراحی شد.
این کارگردان یادآور شد: برای رنگ لباسها هم از گچبریهایی کاخ اردشیر بابکان در فیرزوآباد الهام گرفتیم و از رنگهای صورتی و آبی فیروزهای استفاده کردیم. بنابراین در طراحی لباس این مجموعه ایرادی وارد نیست. گرچه به دلیل بودجه محدود نتوانستیم دکور شهر ساسانی را بسازیم و در تصویربرداری محدودیتهایی داشتیم، اما سعی کردیم کاملاً فضای مجموعه را به دوره ساسانیان نزدیک کنیم.
نوابی درباره انگیزه خود برای قرار دادن تقابل طنز و تاریخ در مجموعه "مسافر زمان 2" گفت: در سری اول این مجموعه هم از طنز استفاده کرده بودیم و مورد توجه مخاطبان هم قرار گرفت. من قبل از ساخت مجموعه "مسافر زمان 2" همه اقشار، حتی نوجوانان را در نظر گرفتم و علاقمند بودم کاری بسازم که مورد توجه همه مخاطبان قرار بگیرد، به همین دلیل از طنز استفاده کردم، اما به هیچ وجه به سمت لودگی نرفتیم.
وی درباره دیالوگهای مجموعه "مسافر زمان2" توضیح داد: وقتی به عنوان تماشاگر مجموعههای تاریخی را میبینم از نحوه بیان دیالوگها اذیت میشوم، چون ترکیب زبانهای فارسی، عربی و ترکی است، اما در مجموعه "مسافر زمان 2" سعی کردم از فارسی فردوسی استفاده کنم، به همین دلیل روی گویش خیلی کار کردم و بعد از نگارش فیلمنامه محمد شریعتی که از کهننویسان متبحر است، بهره بردیم و او دیالوگها را دوباره بازنویسی کرد. در این مجموعه حتی از یک کلمه عربی هم استفاده نشده است.
این کارگردان درباره تضاد دیالوگ تاریخی اشکبوس (جعفر دهقان) و دیالوگ لمپن اردشیر (علی دهکردی) توضیح داد: در ابتدا نویسنده تمام دیالوگها را تاریخی نوشته بود، حتی برای شخصیتهایی همچون اردشیر که به زمان گذشته برمیگشت، اما فکر کردم بهتر است شخصیتهای زمان حال با زبان خود صحبت کنند، به همین دلیل سه دسته شخصیت را در قصه در نظر گرفتم.
نوابی ادامه داد: افرادی مثل اشکبوس که تاریخی صحبت میکنند. اردشیر که قشر لمپن زمان حال است و ناهید (زیبا بروفه) از قشر فرهیخته است. در واقع این تضاد به عمد بود تا نشانگر فرهنگ افراد مختلف باشد.
وی درباره انتخاب بازیگران این پروژه توضیح داد: معمولاً جذب بازیگران برای پروژههای طولانی مدت مشکل است. از سوی دیگر وقتی ما تولید مجموعه "مسافر زمان 2" را شروع کردیم چند پروژه فاخر دیگر ساخته میشود و ما برای انتخاب بازیگران محدودیت داشتیم، مسلماً برای این مجموعه هم نامزدهای دیگری داشتیم، اما در مجموع از بازی همه بازیگران این پروژه راضی هستم.
این کارگردان درباره گریم اغراقآمیز اردشیر (دهکردی) توضیح داد: من با نظر شما موافق نیستم، چون او تاکنون نقشهایی مثل اردشیر را خیلی کم بازی کرده، ممکن است این تصور برایتان پیش آمده باشد و گرنه گریم مناسبی داشت.
نوابی در پایان اشاره کرد: کارگردانی مجموعه "مسافر زمان 2" برایم یک دنیا تجربه بود و همه عوامل برای تولید این پروژه زحمت کشیدند.
مجموعه تلویزیونی "مسافر زمان 2" به تهیهکنندگی ذبیحالله اوجاقلو روزهای پنجشنبه از شبکه دو پخش میشود. اسماعیل محرابی، مائده طهماسبی، زیبا بروفه، بهاره رهنما، نیما فلاح، مهدی صبایی، رامین ناصرنصیر، مهدی فقیه، ولیالله مومنی، زهره صفوی، پردیس افکاری، مازیار اکبری، محمدرضا ساربان و آزاده ریاضی دیگر بازیگران این مجموعه هستند.
"مسافر زمان 2" روایت زندگی ناهید و هوشیار است که شرط ازدواج آنها با یکدیگر فروش خانه کلنگی پدر هوشیار است تا بتوانند با آن به زندگی خود سر و سامان بدهد، اما پدر هوشیار خانه را نمیفروشد، چرا که در این خانه در جستجوی گنجی است که اجداد وی از آن صحبت کردهاند. جستجوی گنج، خانواده هوشیار را به غاری باستانی میکشاند که ...
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