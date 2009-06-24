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۳ تیر ۱۳۸۸، ۹:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کاهش 60 درصدی مواد قانونی آیین نامه اجرایی مدارس

کاهش 60 درصدی مواد قانونی آیین نامه اجرایی مدارس

معاون دبیر کل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش از اصلاح و کاهش 60 درصدی مواد قانونی آیین نامه اجرایی مدارس خبر داد و گفت: به دنبال حذف برخی از مواد این آیین نامه، اختیارات شورای مدرسه افزایش می یابد.

محمد بطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: آیین نامه فعلی مدارس دارای 110 ماده است که در طرح پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش آن را تا 46 ماده کاهش داده ایم و بدین ترتیب در نظر داریم اختیار مدیران را در اداره مدارس افزایش دهیم.

آیین نامه اجرایی مدارس برای کاستن از حجم مکاتبات اداری و تسریع فعالیتهای مدیر مدرسه از طریق مراجعه به کتابچه مقررات مدرسه تدوین شد.

معاون دبیر کل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که آیا این اقدام منجر به خود سرانه عمل کردن مدیران و فرار از قانون نمی شود، گفت: در این زمینه نیز سازو کارهایی را در نظر گرفته ایم که مانع از این جریان خواهد شد و بیشتر سعی شده است که شورای مدرسه را محور تصمیم گیریها قرار دهیم.  

کد مطلب 899165

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