کاهش 60 درصدی مواد قانونی آیین نامه اجرایی مدارس

محمد بطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: آیین نامه فعلی مدارس دارای 110 ماده است که در طرح پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش آن را تا 46 ماده کاهش داده ایم و بدین ترتیب در نظر داریم اختیار مدیران را در اداره مدارس افزایش دهیم.

آیین نامه اجرایی مدارس برای کاستن از حجم مکاتبات اداری و تسریع فعالیتهای مدیر مدرسه از طریق مراجعه به کتابچه مقررات مدرسه تدوین شد.

معاون دبیر کل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که آیا این اقدام منجر به خود سرانه عمل کردن مدیران و فرار از قانون نمی شود، گفت: در این زمینه نیز سازو کارهایی را در نظر گرفته ایم که مانع از این جریان خواهد شد و بیشتر سعی شده است که شورای مدرسه را محور تصمیم گیریها قرار دهیم.