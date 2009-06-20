تغییر و نوآوری در شیوه آموزش قرآن مغفول مانده است

حسین بهبودی مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تدوین سند چشم انداز 6 ساله سازمان دارالقرآن الکریم مسیر و اهداف را تعیین و تبیین می کند، اظهار داشت: این سند راهکارها و افق را نشان می دهد و از پراکنده کاریها جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه اگر سازمانها و نهادها سند چشم انداز نداشته باشند، دچار روزمرگی می شوند، تصریح کرد: این سند مشکل زمان و مکان را حل می کند و به صورت پله ای، ایستگاهها را مشخص و قدرت تحلیل و ارزیابی می دهد.

بهبودی با بیان اینکه این سند با هدف جلوگیری از پراکنده کاریها، با درنظر گیری اهداف فعالیتهای قرآنی و قرآن آموزی تدوین شد تا مسیر حرکت آنها و مسیر عبور مشخص شود، افزود: فعالیتهای قرآنی کشور ما نوپا نیست، بلکه از زمان صدر اسلام و مسلمان شدن ایرانیها آموزشهای قرآنی نیز وجود داشته که بعضی زمانها زیرزمینی و برخی دیگر با رشد همراه بوده است.

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به اینکه طی سه تل چهار دهه اخیر بسیاری از علاقمندان و معلمان قرآنی به آموزش قرآن روی آورده و از روشهای مکتوب نیز استفاده کرده اند، یادآور شد: اما به واسطه گذر زمان، تغییر نیازها و ملزومات زمانی باید این روشها مورد تجدید نظر قرار گیرند، چرا که به دلایل مختلف و غیرعمدی چون جنگ این مسئله مغفول مانده که اینک این بهسازی باید متناسب با نیاز جامعه صورت گیرد. چراکه قالبهای قرآن آموزی ما طی چند دهه گذشته بدون تغییر بوده است.

وی با اشاره به اینکه همه روشها نیاز به تغییر ندارند، بلکه برعکس ، برخی روشهای قدیمی دارای ارزش هستند، گفت: به استفاده از تکنولوژی روز و روشهای نو کم بها داده شده است. بنابراین باید هم ارزشهای سنتی حفظ شوند و هم از روشهای مدرن و ابزار جدید در کشور استفاده کنیم و نیاز امروز جامعه را فراهم کنیم.

حسین بهبودی با بیان اینکه انتظار می رود تصویب این سند بیش از 2 ماه طول نکشد، اظهار داشت: اینک این سند در شهرستانهای مختلف از سوی نخبگان قرآنی در دست بررسی است که طی چند روز دیگر به ما بازمی گردانند و ما با کار کارشناسی، اصلاحات آن را انجام داده و تصویب می کنیم تا سند چشم انداز قطعی قرآن آموزی مورد استفاده قرار گیرد.