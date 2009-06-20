حماس طرح ترور کارتر را خنثی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، در حین دیدار اخیر کارتر از نوار غزه شخصی که در صدد تعبیه سه بمب در کاروان عبوری کارتر بود، بدست نیروهای حماس دستگیر شد.

این شخص در نظر داشت با کارگذاری این بمب ها و انفجار آنها در موقع مناسب، رئیس جمهور سابق آمریکا را ترور کند.

با وجود رد این مطلب توسط جنبش حماس، منابع آگاه فلسطینی با تاکید بر وقوع آن، اظهار می دارند: طرح ترور کارتر قرار بوده در حین بازدید وی از اردوگاه "جبالیا" اجرایی شود، که با تلاش نیروهای حماس از آن جلوگیری به عمل آمد.