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۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

هشدار گردان های الاقصی به حذف مقاومت توسط جنبش فتح

هشدار گردان های الاقصی به حذف مقاومت توسط جنبش فتح

گردان های الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح به حذف برنامه های مقاومت توسط این جنبش هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، گردان های الاقصی به جنبش فتح هشدار داد که در جریان ششمین کنفرانس این جنبش در چهارم آگوست (13 مرداد)، گزینه مقاومت را تحت هر شرایطی از برنامه های خود حذف نکند.

"علا طافش" یکی از رهبران گردان های الاقصی نیز رهبران جنبش فتح را به پایبندی به مقاومت تشویق کرد چرا که به گفته وی، ملت فلسطین همچنان تحت اشغال قرار دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: در سایه کابینه افراطی اسرائیل و شروط غیر عملی آن برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، گزینه مذاکره به تنهایی برای تحقق اهداف ملت فلسطین کافی نیست.

کد مطلب 899190

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