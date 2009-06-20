تیم ملی بسکتبال عازم آلمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صمد نیکخواه بهرامی، حامد آفاق اسلامیه، علی باهران، سعید داورپناه، محمدرضا اکبری، مهدی کامرانی، جواد داوری، آرن داودی، اصغر کاردوست، علی دورقی، اوشین ساهاکیان، جابر روزبهانی، هومن رضایی و محمدرضا ابراهیمی نیا بازیکنانی هستند که در کمپ تمرینی آلمان شرکت می‎کنند.

اردونشینان تیم ملی بسکتبال کشورمان در مدت اقامت 4 روزه در شهر نورنبرگ دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی آلمان و تیم دوم این کشور برگزار می کنند. حامد حدادی و حامد سهراب‌نژاد بازیکنانی هستند که از حضور در اردوی آلمان بازماندند. حدادی به دلیل سفر به آمریکا و حضور در لیگ تابستانی و حامد سهراب‌نژاد به دلیل انجام عمل جراحی نتوانستند در سفر به آلمان حضور داشته باشند.

تیم ملی بسکتبال کشورمان که برای حضور در مسابقات جام ملت‎های مردان آسیا و انتخابی جهان (15 تا 25 مردادماه) آماده می‌شود همچنین قرار است پس از بازگشت از آلمان در تورنمنت بین‏المللی قطر شرکت کند. این تورنمنت 10 تا 14 تیرماه (یک تا 5 ژوئیه) برگزار می‌شود.