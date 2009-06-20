برگزاری مرحله اول لیگ دوومیدانی بزرگسالان در مشهد/ نفت صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها روز جمعه 29 خرداد ماه با حضور 167 دونده از 19 تیم باشگاهی و در 20 ماده برگزار شد. در پایان مرحله نخست مسابقات دوومیدانی لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم نفت در مجموع امتیازات صدرنشین جدول رده‌بندی شد.

مسابقات دوومیدانی لیگ برتر باشگاه‌های کشور در رده سنی بزرگسالان یکبار بدلیل مشخص شدن وضعیت تیم‌های شرکت کننده به تعویق افتاد و در نهایت روز جمعه در پیست تارتان استادیوم تختی مشهد برگزار شد. در این مسابقات تیم سایپا برای نخستین بار در کنار دیگر مدعیان به رقابت پرداخت.

ترکیب بسیاری از تیم‌های باشگاهی در این رقابت‌ها دستخوش تغییراتی شده بود بطوریکه باشگاه نفت تهران با از دست دادن احسان حدادی با برادران صمیمی در پرتاب دیسک و با به پایان رسیدن قرارداد رضا بوعذار با پیمان رجبی در دوهای سرعتی شرکت کرده بود. نفت با پیوستن هادی سپهرزاد به تیم سایپا در دهگانه نیز نتوانست به مقام‌های اول تا سوم این ماده دست یابد. در ماده 110 متر با مانع نیز شاهد بازگشت روح الله عسگری به مسابقات بودیم.

در رقابت‌های روز جمعه تیم سایپا توانست در اولین حضور خود عنوان نخست ماده 4 در 100 متر تیمی را از آن خود کند این مقام در حالی بدست آمد که تیم نفت چندین سال عنوان قهرمانی این ماده را در اختیار داشت اما در این مسابقات به عنوان پنجم قناعت کرد.

مسابقات دوومیدانی لیگ برتر باشگاه‌های کشور در رده بزرگسالان نیز همچون رده جوانان بدون هیجان و شکسته شدن رکورد و حتی نرسیدن دوومیدانی کاران به رکوردهای پیشین به اتمام رسید. نتایج این رقابت‌ها بدین شرح است:

100 متر: حسن حیدری پور با حدنصاب 10 ثانیه و 64 صدم ثانیه از تیم بوشهر

110 متر با مانع: روح الله عسگری با حدنصاب 14 ثانیه و 4 صدم ثانیه از تیم نفت تهران

200 متر: علی اکبر ربیعی با حدنصاب 21 ثانیه و 34 صدم ثانیه از تیم ذوب آهن

400 متر: امیرماهی با حدنصاب 52 ثانیه و 93 صدم ثانیه از تیم سایپا

400 متر: احسان مهاجر شجاعی با حدنصاب 47 ثانیه و 60 صدم ثانیه از تیم نفت تهران

800 متر: امیر مرادی با حدنصاب یک دقیقه و 52 ثانیه و 93 صدم ثانیه از تیم ذوب آهن

1500 متر: سجاد مرادی با حدنصاب 3 دقیقه و 55 ثانیه و 41 صدم ثانیه از تیم ذوب آهن

3 هزار متر با مانع: احمد فرود با حدنصاب 9 دقیقه و 8 ثانیه و 79 صدم ثانیه از تیم سایپا

5 هزار متر : محمد خزایی با حدنصاب 14 دقیقه و 56 ثانیه و 25 صدم ثانیه از تیم نفت تهران

4 در 100 متر تیمی: تیم سایپا با حدنصاب 41 ثانیه و 11 صدم ثانیه

پرش سه گام: علیرضا حبیبی با حدنصاب 16 متر و 14 سانتیمتر از تیم سایپا

10 هزار متر: امید مهرابی با حدنصاب 32 دقیقه و 17 ثانیه از تیم نفت تهران

دوی پیاده روی بزرگسالان: ابراهیم رحیمیان با حدنصاب 35 دقیقه و 28 ثانیه از تیم نفت تهران

پرتاب چکش: کاوه موسوی با حدنصاب 69 متر و 50 سانتیمتر از تیم نفت تهران

پرش با نیزه: محسن ربانی با حدنصاب 4 متر و 90 سانتیمتر از تیم سایپا

پرتاب نیزه: ایوب آرخی با حدنصاب 71 متر و 32 سانتیمتر از تیم نفت تهران

پرتاب دیسک: محمد صمیمی با حدنصاب 63 متر و 11 سانتیمتر از تیم نفت تهران

پرتاب وزنه: حمیدرضا نودحی با حدنصاب 17 متر و 17 سانتیمتر از تیم نفت تهران

دوی نیمه ماراتن: حسن شیرقوی با حدنصاب یک ساعت و 9 دقیقه و 59 ثانیه از تیم نفت تهران

دهگانه: هادی سپهرزاد با 6924 امتیاز از تیم سایپا

پرش ارتفاع: اسفندیار آیتی از تیم سایپا

پرش طول: محمد ارزنده از تیم نفت تهران