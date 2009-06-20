سعید اسدی که "راز" او جمعه از شبکه تهران پخش شد به خبرنگار مهر گفت: نسخه اولیه فیلمنامه که به دستم رسید از نظر ایده برایم جذاب بود. اما با شخصیت‌ها و روند قصه مشکل داشتم. روی فیلمنامه کار و آن را بازنویسی کردم که به شکل نهایی رسیدیم و بر اساس این فیلمنامه فیلم ساخته شد.

کارگردان "عشق گمشده" افزود: در سینما و تلویزیون ایران نمی‌شود از زمان نگارش فیلمنامه به بازیگر مناسب فکر کرد و در مرحله فیلمبرداری است که همه چیز قطعی می‌شود. در "راز" هم مانند دیگر تجربه‌هایم تلاش کردم با توجه به امکانات و شرایط بازیگرانی را انتخاب کنم که به نظرم مناسب می‌آمدند.

وی ادامه داد: در سینما و تلویزیون دنبال انجام کارهای متفاوت هستم اما همیشه این امکان به وجود نمی‌آید. تلاش من این است که در شرایط موجود آنچه را با معیارهای حرفه‌ای‌ام همخوانی دارد انجام دهم. "راز" مانند "اکباتان" تجربه‌ای در روایت قصه‌ای پرتعلیق بر بستر حادثه‌پردازی است. اما در "راز" با دنیایی ذهنی روبرو هستیم.

اسدی درباره فضاسازی در فیلم "راز" گفت: بخشی از این فضاسازی را از طریق حرکت‌های دوربین و نوع میزانسن‌ها به وجود آوردم. در سینما به دلیل کمبود امکانات نمی‌توان در نماهای زیاد از استدی‌کم استفاده کرد. من در "راز" و "اکباتان" سعی کردم از امکاناتی که تلویزیون برایم مهیا می‌کرد استفاده کنم و از دوربین روی دست برای خلق فضای پرتنش و تعلیق بهره بگیرم.

این فیلمساز با اشاره به تعلق خاطرش به ژانرهای مختلف گفت: من اگر با قصه رابطه برقرار کنم برای تولید آن مشکلی ندارم. به کارنامه‌ام که نگاه کنید تنوع فیلم‌ها به چشم می‌آید. در بخشی از آن "فرود در غربت" دیده می‌شود و در بخشی دیگر "مهمان". تفاوت این فیلم‌ها زیاد است. من گاهی از قصه عاشقانه خوشم می‌آید و گاهی دوست دارم قصه‌ای اجتماعی و تلخ را روایت کنم.

کارگردان "سیب سرخ حوا" ادامه داد: کارگردان حرفه‌ای می‌تواند در ژانرهای مختلف فیلم بسازد و در یک ژانر محدود نشود. او ژانر دلخواه دارد اما خود را مقید نمی‌کند. من هم در بخش‌های مختلف تجربه می‌کنم و دوست دارم تجربه‌ها به نتیجه مطلوب برسد، هرچند هرگز از کارنامه سینمایی و تلویزیونی‌ام راضی نبوده‌ام و باور دارم هنوز می‌توان تجربه‌های کامل‌تری داشت.

اسدی درباره کارنامه تلویزیونی‌اش گفت: توانسته‌ام در تلویزیون تجربه‌هایی را پشت سر بگذارم که در سینما نمی‌شد در آن حوزه فعالیت کرد. امکان دارد روزی کارگردانی مجموعه‌ای را بپذیرم و از تجربه‌های سینمایی‌ام باز هم در تلویزیون استفاده کنم. فیلم‌های تلویزیونی که ساخته‌ام بر اساس معیارهایی بوده که در سینما به آنها پایبندم و هرگز از آنها دور نشده‌ام.

این کارگردان با اشاره به ممیزی فیلم 90 دقیقه‌ای "راز" گفت: فیلم ممیزی محدودی شده و یک سری پلان‌ها در نسخه پخش شده نبود البته حذف این بخش‌ها ضربه زیاد به قصه و روایت نزده است. در این فیلم با قصه و فضایی روبرو هستیم که در تلویزیون کمتر تجربه شده و شاید این موضوع باعث ممیزی شده است.

"راز" به تهیه‌کنندگی علی‌اصغر صدیقی و بازی فرهاد قائمیان، شبنم مقدمی، نگین معتضدی، مهدی میرحسینی، مهدی ناطقی، شهزاد صفوی، امیر اوستا، غزل بهنام و نیما لولویی تهیه شده و داستان درباره یک مهندس ساختمان است که زندگی‌اش با ورود دختری جوان به مشکل می‌خورد.

نویسنده فیلمنامه حسین شهابی بوده و دیگر عواملی که با این پروژه همکاری داشتند عبارتند از تصویربردار: محمد ناصری، طراح صحنه و لباس: محمد گنجعلی، صدابردار: رضا نظری‌نیا، طراح گریم: اشکان عسکری، تدوینگر: خشایار موحدیان و صداگذار: امیر ولی‌خانی.