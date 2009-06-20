باشگاه چلسی از یوفا فرجام خواهی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دروگبا به دلیل رفتار خشمگینانه با تام هنینگ، داور دیدار تیم‌های چلسی و بارسلونا در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا، با محرومیتی شش جلسه‌ای روبرو شده است، ضمن اینکه کمیته انضباطی یوفا به همین دلیل، چهار جلسه محرومیت نیز برای بوسینگوا در نظر گرفته است.

بر پایه گزارش اسپورتینگ لایف، چلسی همچنین به دلیل رفتار نامناسب دیگر بازیکنان با داور مسابقه و پرتاب مواد محترقه از سوی هوداران این تیم، به میزان یکصد هزار یورو جریمه شده است.

دیدار تیم‌های چلسی و بارسلونا با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا نماینده اسپانیا در مجموع دو بازی رفت و برگشت راهی دیدار نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا شود.

مسئولان و بازیکنان تیم فوتبال چلسی بر این باور بودند که داور این دیدار، چهار پنالتی تیم‌شان را نادیده گرفته است.