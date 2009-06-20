مردم با لبیک به رهبری حساب عوامل آشوب را از دلسوزان نظام جدا کنند

ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهر افزود: لبیک گویی سراسری به بیانات روز جمعه مقام معظم رهبری بر همه واجب بوده و باید مسائل اخیر هر چه زودتر برچیده شود.

وی در عین حال افزود: باید ضمن حفظ آرامش از سوی مردم و نامزدها مسائل و مشکلات مطرح شده از طریق قانون حل و فصل گردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اگر شکایت و یا نظری هست باید از مسیر قانونی پیگیری شود، قانون و نهادهای قانونی کشورمان را توانمند ارزیابی کرد که توان پاسخگویی به همه شبهات و سئوالات را دارند .

ارسلان فتحی پور اظهار داشت: اگر کسانی بعد از فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری به دنبال اغتشاشات و ناآرامی باشند، باید به آنها شک کرد زیرا دیگر نمی توان آنها را دلسوز کشور و نظام تلقی کرد.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس با تاکید بر اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب حجت را بر همه آحاد مردم و جریان‌های سیاسی تمام و نقشه راه را ترسیم کرد، گفت: رهبر انقلاب به وضوح بر حفظ آرامش و پرهیز از تنش و التهاب و قانون‌گرایی و تحکیم انسجام اسلامی و وحدت ملی در عین وجود اختلاف سلیقه و دیدگاه تاکید کردند.

وی ادامه داد: در بیانات معظم له دفاع از آبرو و حیثیت نظام جمهوری اسلامی در برابر دیدگان جهانیان و اعتماد به نهادهای قانونی به جای اغتشاشات خیابانی مورد تاکید مضاعف قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ملت ایران با مشارکت حداکثری، گسترده، باشور و شعور خود ثابت کرد که حماسه‌ساز بوده و نمایی زیبا از میهن‌پرستی و مبارزه با دشمنان اسلام و ایران را به نمایش گذاشت.

وی تصریح کرد: بدون شک مشارکت بی‌نظیر مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سطح کشور با ‌دلیلی روشن بر فهم و رشد بالای سیاسی بود که تضمین‌کننده ثبات، امنیت و اعتلای نام ایران شد.

نایب رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی همچنین از حضور پرشور و حماسی مردم در این انتخابات به نیکی یاد کرد و تصریح کرد: این حضور 85 درصدی ملت نشان داد که آنها همچنان به نظام و انقلاب خود علاقمند هستند و این علاقه روز بروز بیشتر می‌شود.