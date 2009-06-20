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۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۷

فتحی پور در گفتگو با مهر:

مردم با لبیک به رهبری حساب عوامل آشوب را از دلسوزان نظام جدا کنند

مردم با لبیک به رهبری حساب عوامل آشوب را از دلسوزان نظام جدا کنند

تبریز - خبرگزاری مهر: نائب رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با اشاره به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تهران گفت: ملت ایران بعد از فرمایشات رهبری با مشاهده هر گونه ناآرامی باید عوامل بروز ناآرامی را از حساب دلسوزان نظام جدا کنند.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهر افزود: لبیک گویی سراسری به بیانات روز جمعه مقام معظم رهبری بر همه واجب بوده و باید مسائل اخیر هر چه زودتر برچیده شود.

وی در عین حال افزود: باید ضمن حفظ آرامش از سوی مردم و نامزدها مسائل و مشکلات مطرح شده از طریق قانون حل و فصل گردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اگر شکایت و یا نظری هست باید از مسیر قانونی پیگیری شود، قانون و نهادهای قانونی کشورمان را توانمند ارزیابی کرد که توان پاسخگویی به همه شبهات و سئوالات را دارند.

ارسلان فتحی پور اظهار داشت: اگر کسانی بعد از فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری به دنبال اغتشاشات و ناآرامی باشند، باید به آنها شک کرد زیرا دیگر نمی توان آنها را دلسوز کشور و نظام تلقی کرد.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس با تاکید بر اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب حجت را بر همه آحاد مردم و جریان‌های سیاسی تمام و نقشه راه را ترسیم کرد، گفت: رهبر انقلاب به وضوح بر حفظ آرامش و پرهیز از تنش و التهاب و قانون‌گرایی و تحکیم انسجام اسلامی و وحدت ملی در عین وجود اختلاف سلیقه و دیدگاه تاکید کردند.

وی ادامه داد: در بیانات معظم له دفاع از آبرو و حیثیت نظام جمهوری اسلامی در برابر دیدگان جهانیان و اعتماد به نهادهای قانونی به جای اغتشاشات خیابانی مورد تاکید مضاعف قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ملت ایران با مشارکت حداکثری، گسترده، باشور و شعور خود ثابت کرد که حماسه‌ساز بوده و نمایی زیبا از میهن‌پرستی و مبارزه با دشمنان اسلام و ایران را به نمایش گذاشت.

وی تصریح کرد: بدون شک مشارکت بی‌نظیر مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سطح کشور با ‌دلیلی روشن بر فهم و رشد بالای سیاسی بود که تضمین‌کننده ثبات، امنیت و اعتلای نام ایران شد.

نایب رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی همچنین از حضور پرشور و حماسی مردم در این انتخابات به نیکی یاد کرد و تصریح کرد: این حضور 85 درصدی ملت نشان داد که آنها همچنان به نظام و انقلاب خود علاقمند هستند و این علاقه روز بروز بیشتر می‌شود.

کد مطلب 899206

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