پیکان با نمایندگان ژاپن، عربستان و بحرین همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی بیستمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا در امارات روز گذشته (جمعه) با انجام دیدارهای روز سوم به پایان رسید. علاوه بر پیکان ایران که به عنوان تیم صدرنشین گروه B راهی دور دوم این رقابت‎ها شد تیم‌های "سانتوری" ژاپن، "الهلال" عربستان، "درکولاب" بحرین، "آلماتی" قزاقستان، ""تای" تایلند، "النصر" امارات و "القادسیه" کویت دیگر تیم‎های راه ‌یافته به این مرحله از رقابت‌ها هستند.

گروه‌بندی 8 تیم برتر مرحله مقدماتی بیستمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا به این شرح است:

گروه E: آلماتی قزاقستان، تای تایلند، النصر امارات و القادسیه کویت

گروه F: پیکان ایران، الهلال عربستان، سانتوری ژاپن و درکولاب بحرین

دور دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا امروز آغاز می‎شود. در این روز از مسابقات تیم پیکان مقابل نماینده ژاپن صف آرایی می‎کند. سانتوری که روز گذشته موفق به شکست 3 بریک نماینده اندونزی شد، بازیکنانی سرعتی و متکی به تکنیک والیبال را در اختیار دارد. اما کوتاهی قد آنها می‎تواند کمک حال والیبالیست‎های کشورمان برای آسیب رساندن به دفاع ژاپنی‌ها باشد. دیدار دو تیم پیکان و سانتوری ساعت 19:30 (به وقت ایران) برگزار می‌شود.

براساس قوانین برد و باخت‌های مرحله مقدماتی مسابقات امارات در دور دوم بازی‏‎ها لحاظ می‎شود. طبق این قانون پیروزی 3 بر صفر پیکان مقابل درکولاب بحرین در دور دوم نیز در نظر گرفته خواهد شد. بدین ترتیب شاگردان مصطفی کارخانه فردا (یکشنبه) آخرین دیدار خود در مرحله دوم مسابقات را مقابل الهلال عربستان برگزار می‎کنند.

دو تیم برتر هر یک از گروه‌های E و F راهی مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا می‎شوند که از روز سه شنبه آغاز می‌شود. تیم‎های سوم و چهارم نیز دیدارهای خود را برای کسب مقام های پنجم تا هشتم ادامه می‎دهند.

بیستمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‏های آسیا که از چهارشنبه هفته گذشته در دبی آغاز شده است تا چهارم تیرماه ادامه خواهد داشت.