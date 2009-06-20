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۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۳

پاچینو با "88 دقیقه" به شبکه تهران می‌‌آید

پاچینو با "88 دقیقه" به شبکه تهران می‌‌آید

فیلم سینمایی "88 دقیقه" با بازی آل پاچینو امشب 30 خرداد ساعت 22:15 در قالب برنامه سینما پنج از شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جان ایونت این تریلر معمایی را سال 2007 بر مبنای فیلمنامه گری اسکات تامسن کارگردانی کرد و آلیشیا ویت، لی‌لی سوبیسکی، ایمی برنمن و ویلیام فورسایت دیگر بازیگران آن هستند. "88 دقیقه" با بودجه 30 میلیون دلاری تولید شد و در آمریکای شمالی 20 میلیون دلار فروخت.

داستان فیلم درباره تلاش‌های یک استاد دانشگاه و یک روانپزشک جنایی است. یک قاتل زنجیره‌ای به نام جان خواهر یکی از دانشجویان را به شدت شکنجه داده و محکوم به اعدام شده است... پاچینو و سوبیسکی برای بازی در این فیلم نامزد تمشک طلایی بدترین بازیگران مرد اصلی و زن مکمل شدند.

ابتدا قرار بود "88 دقیقه" را جیمز فولی بسازد که در نهایت ایونت جانشین او شد. ضمن اینکه تاریخ اکران فیلم از 2005 به مدت دو سال به تعویق افتاد. وقتی شخصیت جک گرام نخستین بار می‌شنود فقط 88 دقیقه فرصت زنده ماندن دارد، تا پایان فیلم هم 88 دقیقه باقی مانده است.

کد مطلب 899212

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