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۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۵۸

عظیمی در گفتگو با مهر:

فرمایشات رهبر معظم انقلاب آب سردی بر روی آتش فتنه دشمنان ریخت

فرمایشات رهبر معظم انقلاب آب سردی بر روی آتش فتنه دشمنان ریخت

قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه این هفته تهران گفت: فرمایشات حکیمانه ایشان بسیار دقیق، همه جانبه و در عین حال پدرانه برای هدایت جامعه ایرانی بود به گونه ای که آب سردی را بر روی آتش فتنه ای که دشمنان نظام برافروخته بودند، ریخت.

محمد عظیمی قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی  بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در نماز جمعه تهران اظهار داشت: با فرمایشات ایشان مرزها روشن شد .

وی افزود: با بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب ، انتخابات به نحوی مورد تائید قرار گرفت و ثابت شد که در نظام ما تقلب و تخلف به آن معنایی که مخالفین می گویند ، وجود ندارد.

عظیمی ادامه داد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب مشخص کرد که جوسازی هایی که برخی از رهبران سیاسی و گروه های مخالف یا رقیب در حال دامن زدن به آن هستند، سیاه نمایی است.

قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی همچنین گفت: مهمترین نکته این است که رهبر معظم انقلاب می خواستند پس از پایان رقابت های انتخاباتی، مشکلاتی برای مردم و کشور وجود نداشته باشد و امنیت مردم حفظ شود.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: اگر پس از این افرادی خواسته باشند راه آتش افروزی را ادامه دهند، قطعا باید پاسخگوی تبعات منفی حاصل از اعمال خود باشند. 

عظیمی ابراز عقیده کرد: برخی پس از برگزاری انتخابات در بیان اعتراضات خود از ابزار قانونی استفاده نکردند، بلکه سعی کردند در جامعه شقاق و نفاق ایجاد کنند و اکنون مشکلاتی را به وجود آورده اند که خود باید پاسخگوی این حرکات باشند.

کد مطلب 899216

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