برخورد دهنده هادرون برای بازگشت در پاییز آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته مقامات سرن این دستگاه که به عنوان پیچیده ترین و بزرگترین دستگاه جهان نیز شناخته می شود به دلیل افزایش حرارت و بروز اختلال در اتصال کابلهای فوق رسانای سرد کننده مغناطیسها دچار اختلال شد.

اکنون دانشمندان در سرن معتقدند موفق به یافتن شیوه ای جدید برای جلوگیری از عدم وقوع حوادثی مشابه آنچه برخورد دهنده بزرگ هادرون را با سرمایه ای برابر 9.2 بیلیون دلار و تنها پس از 9 روز از آغاز فعالیت با اختلال مواجه کرد، شده اند.

در تونل 27 متری این آزمایشگاه بالغ بر 10 هزار اتصال وجود دارد که وظیفه برخورد دادن ذرات را در دمایی بالاتر از صفر مطلق به عهده دارند تا بتوانند شرایطی را که در حدود 13.7 بیلیون سال پیش در جهان حکمفرما بوده است را شبیه سازی کنند.

سرن تا کنون برای بارهای متعدد زمان فعال سازی هادرون را با تغییر مواجه کرده و جدیدترین زمان اعلام شده برای از سر گیری فعالیت این آزمایشگاه ماه سپنامبر 2009 اعلام شده است.



به گفته استیو میرز یکی از متخصصان فعال در هادرون تا کنون آزمایشهای زیادی برای رفع اختلال ایجاد شده صورت گرفته شده است که این آزمایشها اطلاعات با ارزشی را از اتصالات هادرون و وضعیت مناسب مغناطیسهای آن در اختیار دانشمندان قرار داده است.

در میان تمامی تعمیرات و بهبودهایی که به منظور ترمیم برخورد دهنده بزرگ هادرون با هزینه ای برابر 30 میلیون دلار شکل گرفته، سیستمی به منظور رد یابی هر نوع افزایش حرارت، چندین سوپاپ کاهش فشار، فناوری ارتقا یافته خلا و اتصالات مقاوم تر به برخورد دهنده بزرگ هادرون افزوده شده است.

بر اساس گزارش رویترز، تمامی این تمهیدات و تجهیزات برخورد دهنده بزرگ هادرون را برای دوره ای طولانی، ایمن و عملیاتی آماده کرده است.