به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان، پینگ‎پنگ‏باز ملی‏پوش و جوان کشورمان امروز (شنبه) در بخش دوبل مسابقات پروتور جوانان جهان در چین موفق به شکست تیم دوبل کشور میزبان شد. در این بازی نوشاد عالمیان در کنار "جی لی کل" چینی به پیروزی 3 بر یک دست یافت.

نوشاد عالمیان و هم‏تیمی چینی‏اش عصر امروز دومین دیدار خود در بخش دوبل را مقابل نماینده‎ای دیگر از چین برگزار می‌کند.

همچنین این پینگ‎پنگ‎باز جوان کشورمان که در دور نخست مسابقات انفرادی با قرعه استراحت روبرو شده بود ساعت 15:45 (به وقت محلی) در این بخش به مصاف "تنگ روی لی" از می رود. این بازیکن چینی با شکست 4 بر یک "جین سو" از کره‎جنوبی به عنوان حریف نوشاد عالمیان معرفی شد.

مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی جوانان از چهارشنبه هفته گذشته در شهر "چنگ دو" آغاز شده است. روز پنجشنبه و در بخش تیمی این رقابت‌ها تیم نوشاد عالمیان و برادران عصار موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند. ضمن اینکه نوشاد عالمیان کاپ بهترین بازیکن این بخش از بازی‎ها را نیز از آن خود کرد.