به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان، پینگپنگباز ملیپوش و جوان کشورمان امروز (شنبه) در بخش دوبل مسابقات پروتور جوانان جهان در چین موفق به شکست تیم دوبل کشور میزبان شد. در این بازی نوشاد عالمیان در کنار "جی لی کل" چینی به پیروزی 3 بر یک دست یافت.
نوشاد عالمیان و همتیمی چینیاش عصر امروز دومین دیدار خود در بخش دوبل را مقابل نمایندهای دیگر از چین برگزار میکند.
همچنین این پینگپنگباز جوان کشورمان که در دور نخست مسابقات انفرادی با قرعه استراحت روبرو شده بود ساعت 15:45 (به وقت محلی) در این بخش به مصاف "تنگ روی لی" از می رود. این بازیکن چینی با شکست 4 بر یک "جین سو" از کرهجنوبی به عنوان حریف نوشاد عالمیان معرفی شد.
مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی جوانان از چهارشنبه هفته گذشته در شهر "چنگ دو" آغاز شده است. روز پنجشنبه و در بخش تیمی این رقابتها تیم نوشاد عالمیان و برادران عصار موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند. ضمن اینکه نوشاد عالمیان کاپ بهترین بازیکن این بخش از بازیها را نیز از آن خود کرد.
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