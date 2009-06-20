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۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

یک مقام عراقی اعلام کرد:

طرح استراتژیک 5 ساله دولت عراق برای از بین بردن تروریسم

طرح استراتژیک 5 ساله دولت عراق برای از بین بردن تروریسم

یک مقام امنیتی عراق از یک طرح استراتژیک 5 ساله برای از بین بردن تروریسم در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، این منبع امنیتی اظهار داشت: این طرح استراتژیک از سال گذشته آغاز شده و تا 2013 ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این مطلب افزود: هدف از این طرح 5 ساله، برقراری امنیت و از بین بردن تروریسم است که با همکاری تمامی وزارتخانه ها و نهادهای مدنی عراق و کشورهای همسایه صورت می گیرد.

این مسئول امنیتی که به نامش اشاره نشده، افزود: در این طرح از تمامی طیف های عراقی استفاده شده است و در حال حاضر شمار نیروهای آن از 10 هزار نفر متجاوز نیست.

خاطرنشان می شود به موجب توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن، نظامیان آمریکایی حاضر در عراق باید حداکثر تا 30 ژوئن 2009 (9 تیر) از مناطق شهری خارج شوند.

کد مطلب 899245

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