طرح استراتژیک 5 ساله دولت عراق برای از بین بردن تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، این منبع امنیتی اظهار داشت: این طرح استراتژیک از سال گذشته آغاز شده و تا 2013 ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این مطلب افزود: هدف از این طرح 5 ساله، برقراری امنیت و از بین بردن تروریسم است که با همکاری تمامی وزارتخانه ها و نهادهای مدنی عراق و کشورهای همسایه صورت می گیرد.

این مسئول امنیتی که به نامش اشاره نشده، افزود: در این طرح از تمامی طیف های عراقی استفاده شده است و در حال حاضر شمار نیروهای آن از 10 هزار نفر متجاوز نیست.

خاطرنشان می شود به موجب توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن، نظامیان آمریکایی حاضر در عراق باید حداکثر تا 30 ژوئن 2009 (9 تیر) از مناطق شهری خارج شوند.