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۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

فاطمی عقدا در گفتگو با مهر :

ساخت مسکن ارزان امکان پذیر شد

ساخت مسکن ارزان امکان پذیر شد

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور اعلام کرد ساخت و عرضه ارزان مسکن در صنعتی سازی ساختمان امکان پذیر شده است.

محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر گفت: قیمت مسکن درکشور به غیر از بحث زمین تابع عوامل و پارامترهای متعددی شامل زمان ساخت، خواب سرمایه، قیمت مصالح و قطعات ساختمانی، هزینه های دستمزد کارگر است؛ لذا در صنعتی سازی ساختمان بسیاری از این هزینه ها حذف می شود.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور بیان کرد: تولید صنعتی و انبوه قطعات ساختمانی همچون سری سازی دیوار، اسکلت، در و پنجره ساختمانی هزینه های ساخت مسکن را کاهش داده و قیمت نهایی مسکن را تقلیل می دهد.

وی اظهارداشت: ساخت ارزان مسکن درصنعتی سازی ساختمانها منجر به عرضه ارزان قیمت آن نیز می شود، زیرا هزینه های ساخت برای سازندگان مسکن ارزانتر است، ضمن اینکه بازگشت سرمایه در مدت زمان کمتری صورت می گیرد و در نهایت با یک سود معقول و ارزان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

فاطمی عقدا از ویژگیهای صنعتی سازی را حذف و کاهش هزینه های تولید عنوان کرد و افزود: در صنعتی سازی ساختمان بسیاری ازهزینه های غیرضروری مانند هزینه های کارگری حذف می شود و از سوی دیگر به دلیل از بین رفتن پرت مصالح ساختمانی هزینه های ساخت تا حدود زیادی کاهش می یابد.

وی با تاکید بر ساخت و عرضه ارزان قیمت مسکن در ضنعتی سازی ساختمان تصریح کرد: در حال حاضر هزینه های پرت مصالح ساختمانی در پروسه ساخت محاسبه نمی شود، در حالیکه یکی از دلایل ارزان بودن قیمت مسکن درساخت و ساز صنعتی عدم پرت مصالح است.

معرفی 58 فناوری جدید ساختمانی

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشورگفت: در حال حاضر بالغ بر 58 فناوری جدید مورد تایید این مرکز جهت ورود به ساخت و ساز در کشور مورد تایید قرار گرفته است.

کد مطلب 899269

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