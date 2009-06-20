به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است: روز جمعه با حضوری یکپارچه خطبه های آگاهی بخش و روشنگر انه مقام معظم رهبری را در نماز جمعه تهران شنیدیم و فریادهای ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند سقف آسمان ایران را شکافت وهمراهی امت و امام (ره) را یکبار دیگر به منصه ظهور رسانید.

مقام معظم رهبری مهربانانه با ملت سخن گفت به برخی از خواص و نخبگان هشدار داد که نباید از کید دشمنان غافل بود بلکه باید به دشمنان نهیب زد که شما ملت ایران را نمی شناسید.

رهبر معظم انقلاب همه 40 میلیون صاحب رای را زیر چتر انقلاب دانستند و متذکر شدند که نباید عده ای از روی غفلت با همنوایی با دشمن این خط راه مخدوش جلوه دهند.

سخنان دیروز آیت الله العظمی خامنه ای هم فصل الخطاب بود و هم اتمام حجت، فصل الخطاب برای کسانی که به ولایت عشق می ورزند و در سر فقط سودای نظام دارند. اتمام حجت بود برای کسانی که هنوز بر طبل بی مهری با نظام می کوبند و نمی خواهند قانون را گردن نهند.

حزب موتلفه اسلامی معتقد است فصل رقابت را باید پایان یافته تلقی کرد و بر مبنای خطبه های جامع و مانع مقام معظم رهبری فصلی از همدلی و رفاقت را باید آغاز کرد. اگر گله هایی هم هست قانون درباره آنها حکم کند.

ما هشدار می دهیم آنانکه بر طبل توخالی ابطال انتخابات می کوبند مشت بر سندان دارند. خروج از حکم قانون و گردن ننهادن بر تصمیمات نهادهای قانونی و به رسمیت نشناختن رای ملت که میزان است شروع نوعی دیکتاتوری است که ملت آن را بر نخواهد تابید. آنها که قانون را زیر پا بگذارند و رای اکثریت را تاب نیاورند قطعا مسئول خونها و خشونت ها خواهند بود و فردا باید در پیشگاه مردم و قانون پاسخگو باشند.

حزب موتلفه اسلامی دست خود را به رسم برادری به سمت همه گروهها، احزاب ونخبگان دراز می کند و از آنان می خواهد به وحدت و انسجام ملی، همگرایی و پرهیز از واگرایی، نسبت به گذشته بیاندیشند. انقلاب دشمن قسم خورده ای دارد نباید عده ای فکر کنند که با گره زدن زلف خود یا آنها خللی در اراده ملت ما در رسیدن به قله های شرف، عزت و پیشرفت می تواند پدید آورند.

حزب موتلفه اسلامی با عرض سپاس به پیشگاه امام زمان (عج) مراتب قدردانی وتشکر خود را از خطبه های نورانی مقام معظم رهبری اعلام می کند و همگان را به پذیرش نصایح و رهنمودهای معظم له فرا می خواند.