خشونت علیه افراد خانواده از نظر شرعی حرام اعلام شد

خشونت علیه افراد خانواده از نظر شرعی حرام است

مفتی اعظم عربستان با اشاره به اینکه افراد خانواده باید با یکدیگر مهربان باشند و با مودت رفتار کنند ، خشونت خانوادگی را دارای تبعات منفی خواند و گفت هرکس از زور و قدرت خود در حق افراد خانواده استفاده کند از نظر شرعی فعل حرام داشته و با تعالیم و آموزه های اسلام در تعارض است. خشونت علیه خانواده از بزرگترین جرایم و گناهان و معاصی است که ضررهای جبران ناپذیری به بنیان خانواده می زند.

تصمیم گیری درباره پاپ دوران نازی به شخص پاپ واگذار شد

واتیکان با تکذیب فشارهای داخلی کلیسا در رابطه با قدیس اعلام کردن پاپ زمان جنگ نازی ها اعلام کرد تصمیم گیری در این رابطه برعهده شخص بندیکت شانزدهم گذاشته شده است. پاپ پیوس دوازدهم از سوی برخی یهودیان به بی توجهی نسبت به کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم متهم است این درحالی است که واتیکان این اتهامات را تکذیب کرده و کاتولیکها نیز خواستار قدیس کردن وی هستند. این گام می تواند به روابط کاتولیکها و یهودیان لطه وارد کند.

راه اندازی پایگاه اینترنتی کلیسای ارتدکس بلغارستان

کلیسای ارتدکس بلغارستان دیروز جمعه 29 خرداد ماه نخستین پایگاه اینترنتی رسمی خود را که نخستین پایگاه اینترنتی در نوع خود محسوب می شود، راه اندازی کرد. این پایگاه اینترنتی ارائه کننده موضع کلیسای ارتدکس بلغارستان درباره موضوعات مختلف است که با هدف نزدیک کردن سران کلیسا به مردم فعالیت می کند. این سایت دربرگیرنده اخبار، اسناد تاریخی، تصاویر و موسیقی کلیسایی است.

فلسطین تقسیم مقدسات قدس را محکوم کرد

وزارت امور قدس در دولت فلسطین درخواست برخی از رهبران دینی یهودی مبنی بر تقسیم آثار تاریخی مقدس در شهر قدس را از جمله مسجدالاقصی به شدت محکوم کرد. آنها طی بیانیه ای این امر را باعث تحریک مسلمانان و برانگیختن احساسات آنها خوانده و گفتند که این اقدام به درگیریهای دینی منجر می شود . چرا که بسیاری از ادعاهای صهیونیستها کذب و دورغ بوده و مسجدالاقصی با تمامی ابعادش متلعق به مسلمانان است.