استفاده از توان مردمی در پیشگیری از مواد مخدر در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حدائق پیش از ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس افزود: در رابطه با مواد مخدر آنچه بیش از همه اهمیت دارد بحث توجه به پیشگیری است و در این راستا نقش توان مردمی برای این بخش بسیار موثر و مهم قلمداد می شود.

وی با اشاره به اینکه در این راستا باید نقشهای مردمی را به خوبی تشریح و روشن کرد، افزود: در این رهگذر استفاده از نظریات و توانمندیهای روشنفکران و خردمندان جامعه بسیار با اهمیت بوده و علاوه بر این آموزش و پرورش نیز باید در بحث توجیه نوجوانان و جوانان اقدام کند.

معاون سیاسی استاندار فارس با اشاره به روند رشد تولید مواد مخدر در جهان نیز بیان کرد: موضوعی که باعث گسترش مواد مخدر در دنیا شده عملکرد نامناسب برخی از دولتها بوده که در این راستا فقط به شعار دادن بسنده کرده اند اما در عمل خودشان تولید و توزیع کننده مواد مخدر در دنیا هستند.

حدائق از افغانستان به عنوان یکی از کشورهای یاد کرد که طی این مدت در تولید مواد مخدر روند رو به رشدی را طی کرده است، افزود: از زمانی که آمریکا وارد این کشور شده تولیدات مواد مخدر افغانستان نیز افزایش یافته و این نشان می دهد که آمریکا نه تنها در مسائل سیاسی با افکار پلید وارد این عرصه شده بلکه در این موارد نیز حرکتی استعمارگرانه دارد.